CRYENGINEs Indie-Entwicklerförderung in Gesamthöhe von einer Million US-Dollar offen für Bewerbungen

Bis zum 9. September können sich unabhängige Entwickler weltweit für eine Förderung durch CRYENGINEs Indie-Entwicklerförderung bewerben. Diese wurde im Laufe dieses Jahres gegründet und soll mit einer Million US-Dollar herausragende Indie-Projekte, an denen mithilfe der CRYENGINE gearbeitet wird, unterstützen.

Dank der neuen Showcase-Galerie können sich Bewerber um einen ersten Teil Förderung noch effektiver auf cryengine.com/developer-fund austauschen. Das neue Format macht es der CRYENGINE-Community noch einfacher darüber abzustimmen, welche Ideen unterstützt werden sollen und welche Projekte eine Inspiration für andere Entwickler sein könnten.

Um gefördert zu werden, sollten Bewerber ein laufendes Projekt und dürfen keine aktiven Publishing- oder Entwicklungsverträge haben. Die Empfänger der ersten Förderungen werden Ende September bekannt gegeben, alle weiteren im Abstand von drei Monaten.

Entwickler können die Indie-Entwicklerförderung jederzeit unterstützen, indem sie bis zu 70% ihrer Beiträge zum CRYENGINE V „Pay-What-You-Want“-Geschäftsmodell dem Entwicklerfonds zuordnen.

“Die Indie-Entwicklerförderung ist unsere Variante, kreative und talentierte Entwickler zu fördern, denen vielleicht das entscheidende Budget fehlt. Täglich beobachten wir, wie unsere Community beeindruckende und unerwartete Dinge mit der CRYENGINE schafft und mit dieser Förderung wollen wir die innovativsten und inspirierendsten Projekte unterstützen. Wir sind bereits seit den ersten Bewerbungen aufgeregt und freuen uns darauf, den Entwicklern ihre Visionen, sei es auf gängigen Plattformen oder der neuen VR HMD-Generation, zu realisieren.“ George Scotto, Business Development Director von CRYENGINE

CRYENGINE möchte mit der Indie-Entwicklerförderung Erfolgsgeschichten ähnlich derer schreiben, die in ihrem “Indie Dev Stories”-Video gezeigt wurden.

Über die Verteilung der Förderung entscheidet CRYENGINE zusammen mit der Meinung der Community. Projekte die realisierbar, spannend, sowie technisch und künstlerisch ansprechend sind haben die besten Chancen.

Crytek ist ein unabhängiger Spieleentwickler und -Publisher sowie Technologie-Anbieter, der dank seiner innovativen 3D-Entwicklungstechnologie CRYENGINE die Grenzen des Gamings neu definiert. Cryteks Hauptsitz befindet sich in Frankfurt am Main (Deutschland), zudem besitzt die Firma Studios in Kiew (Ukraine), Budapest (Ungarn), Sofia (Bulgarien), Seoul (Südkorea), Shanghai (China) und Istanbul (Türkei). Crytek hat mehrere preisgekrönte Titel entwickelt, darunter das ursprüngliche Far Cry, die Crysis-Reihe, Ryse: Son of Rome, Warface und The Climb. Crytek bietet unterhaltsame und innovative Spielerfahrungen für PC, Konsolen und VRSysteme und wächst weiter im Games-as-a-Service-Sektor. Jeder Titel von Crytek wird mithilfe der CRYENGINE entwickelt, die Technologie steht auch jedem anderen Spieleentwickler im „Pay What You Want”-Modell zu Verfügung.

Bildquelle: Crytek