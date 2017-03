Europas Premium Esports-Event “Gamers Assembly“ gibt Wettkampfplanung bekannt

Gamers Assembly, die größte Esports-Veranstaltung Frankreichs für die Online-Gaming-Community, hat heute die Wettkampfplanung für sein im Poitiers Exhibition Centre in Frankreich stattfindenden Event bekanntgegeben. Tausende professioneller Teilnehmer werden sich hier zwischen dem 15. und dem 17. April 2017 in einer Vielzahl aufregender Wettkämpfen sowohl auf PC als auch auf Konsolen miteinander messen. Die komplette Übersicht über den Terminkalender aller Titel ist auf https://www.gamers-assembly.net/tournament zu finden.

Esports – mehr als nur ein Phänomen, sondern eine wahre Disziplin!

Seit der Esports-Boom der letzten Jahre Europa im Sturm erfasste, hat nicht zuletzt auch Gamers Assembly zu seiner Etablierung als anerkannte Turnierplattform beigetragen. Als eine der größten LAN-Parties Europas bietet Gamers Assembly auf 15.000 Quadratmetern einen beeindruckenden Rahmen für 72 Stunden Action, in denen die Spieler ihr Talent auf offiziellen und von professionellen Partnern unterstützten Competitions unter Beweis stellen können. Seit bereits 17 Jahren begeistert die Veranstaltung Profis wie Amateure und bietet ihnen die Chance, ihr durch zähes Training erarbeitetes Können auf der Bühne zu beweisen. Das Podium der Gamers Assembly hat so über die Jahre schon viele Größen der Esports-Szene erlebt, darunter so bekannte Namen wie Bruce “Spank” Grannec, ElkY, Kayane, Stefano, xPeke, Bora „YellOwStaR“ Kim, sowie Teams wie Origen, Fnatic, Mousesport und viele weitere.

Starke Partner für exklusive Turniere

Als zusätzliche Motivation für die über 1.900 Turnierteilnehmer bietet Gamers Assembly natürlich auch dieses Jahr die Unterstützung durch große Partnerfirmen! Ob MOBA, FPS, RTS, Card Games, Rennspiele, Beat ’em Ups oder Fußball: die Gamers Assembly bietet ein breites Spektrum von 18 offiziellen Turnieren sowie ebenso viele frei zugängliche Wettbewerbe. Mit einem Gesamtpreisgeld von 70.000 EUR und Spielen wie League of Legends, Overwatch, Counter Strike: Global Offensive, HearthStone, Call of Duty: Infinite Warfare und vielen weiteren zieht das Turnier sowohl Amateure wie Profis an, im Wettkampf um die Trophäen in den Ring zu steigen.

Nachfolgend die Übersicht über die Veranstaltungen und Preisgelder der Gamers Assembly 2017:

PC-Wettbewerbe :

Counter-Strike: Global Offensive – Valve – 10.000 €

League of Legends – Riot Games – 10.000 €

Overwatch – Blizzard – 6.000 €

Hearthstone: Heroes of Warcraft – Blizzard – 5.000 €

Rainbow Six Siege – Ubisoft – 7.500 €

Starcraft 2: Legacy of the Void – Blizzard – 3.000 €

Team fortress 2 – Valve – 2.100 €

Trackmania 2: Stadium – NADEO – 2.200 €

Trackmania: Full Speed – NADEO – 700 €

Trackmania: Canyon – NADEO – 300 €

Trackmania: Dirt – NADEO – 700 €

Shootmania Elite – NADEO – 1.050 €

Rocket League – Psyonix – 900 €

Paladins – Hi-Rez Studios – 1.500 €

European Overclocking Final – HWBot

Konsolen-Wettbewerbe :

Rainbow Six Siege – Ubisoft – 7.500 €

Call of Duty 4: Infinite Warfare – Activision – 4.000 €

FIFA 2017 – Xbox One – EA – 3.000 €

Street Fighter V – PS4 – Capcom – 1.500 €

Mortal Kombat XL – PS4 – Warner Bros. – 1.500 €

Super Smash Bros. für Wii U – Wii U – Nintendo – 1.500 €

Gamers Assembly ist eines der größten Treffen von Onlinespielern in Europa. Auf der 18. Veranstaltung in 2017 werden zwanzig verschiedene Gamescommunities zu Spielen auf PC und Konsolen erwartet. Viele Ausstellungsstände und ein breites Unterhaltungsprogramm sorgen für Unterhaltung und machen das Event jedes Jahr zu einem der aufregendsten Termine des Jahres. Die Gamers Assembly in Poitiers vereint jährlich über 1.800 Spieler und knapp 20.000 Besucher. Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Offiziellen Webseite, sowie auf Facebook, Twitter und Instagram.

Bildquelle: Gamers Assembly