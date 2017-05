GIST Gaming Istanbul 2017 gestartet

GIST 2017, die zweite Auflage der neuen türkischen B2B- und B2C-Gaming-Messe, öffnet heute in Istanbul ihre Tore: Vier Tage lang treffen sich Repräsentanten der Games-Branche aus allen Teilen der Welt, um Projekte und Produkte aus dem und für den türkischen Markt, die MENA-Region und den Weltmarkt zu präsentieren.

Am gestrigen Mittwoch hielten die Veranstalter von GL Events bereits die GIST DC ab: Die Entwicklerkonferenz lockte rund 250 Branchenvertreter an, die Vorträge von Kate Edwards (IGDA) (“Being ‘Indie’ in the Global Game Market”), Mathias Reichert (Deck 13) (“From Lord of the Fallen to The Surge – How we tried to make a better game with a smaller budget.”), Fasih Sayin (Crytek) (“The Future of Interactive Storytelling in VR”) und vielen weiteren Sprechern besuchten.

Auf der Gaming Istanbul 2017 präsentieren Entwickler aus aller Welt ihre neuesten Produkte: während Blizzard Entertainment ein Overwatch-Turnier hält, stellt der chinesische Industriegigant Tencent sein brandneues, actiongeladenes MOBA Strike of Kings vor. Die Simulations-Spezialisten aus Paderborn, Aerosoft, stellen ihren neuen Titel XPlane 11 vor, einen hochrealistischen Flugsimulator, dessen Veröffentlichung für diesen März geplant ist. Außerdem sind Aruba Events, Organisator der Entwickler-Konferenz Quo Vadis, der türkische Spieleentwicklerverband TOGED, der taiwanesische Industrie-Verband TCA Taipei Computer Association, sowie die Iran Computer & Video Games Foundation mit Ständen auf der Messe vertreten.

Der türkischer Distributor Aral hält erneut Gaming-Stationen für Spiele großer Publisher wie Microsoft Xbox, Electronic Arts, Activision Blizzard, Ubisoft, Take-Two Interactive, Konami, Sega, Namco Bandai, Warner Bros Games, Square Enix, Capcom und Codemasters bereit. Zudem unterstützt der führende Mobilfunkdienstleister der Türkei, Turkcell, die GIST Gaming Istanbul 2017.

Außerdem auf der GIST 2017: spezielle Bereiche für Indie Games, Cosplay, ein Park für Kinder und Verkaufsstände, an denen Fans sowohl Games als auch Merchandise finden. Die „Tournament Area“ lädt Spieler dazu ein, ihre Fähigkeiten in diversen Spielen gegeneinander zu testen. Die Besten der Besten haben in Kategorien wie Amateure, Profis, Ladies First und Veteranen 30+ die Chance auf spezielle Preise, gestellt von Hardware- und Games-Firmen. Professionals und Experten können im B2B-Bereich Seminare besuchen und netzwerken. Jeder, der an einer Karriere in der Games-Branche interessiert ist, kann sich in der „Education Area“ genauer informieren.

Vom 02. bis 05. Februar 2017 findet die GIST Gaming Istanbul als B2B- und B2C-Messe auf über 10.000 Quadratmetern im zentral gelegenen ICC International Congress Center statt. Die GIST Developer Conference wurde am 01. Februar 2017 abgehalten.

GIST Gaming Istanbul und die GIST|DC feierten im Februar 2016 ihr Debüt und lockten rund 50.000 Besucher an, für 2017 werden deutliche Steigerungen erwartet.

GL Events has over 90 offices around the world, and specialises in providing events from exhibitions to fairs. GL Events has 40 event & exhibition centres in 24 countries with 300 registered fairs and 4000 events worldwide. With over 11 million visitors, GL Events fills an exhibition area of over 1 million m², and managing these large numbers is a dedicated international team of up to 4,107 professionals. GL Events made an annual income of 939.4 M €.