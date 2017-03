Subsiege ab dem 8. März auf Steam inkl. „Streamer MoshPit“ Release-Event

Headup Games und das Entwicklerteam Icebird Studios haben heute den offiziellen Release Termin von Subsiege bekanntgegeben. Der einzigartige Mix aus RTS und MOBA wird am 8. März als Steam Early Access Titel erscheinen. In den ersten Tagen ist das Spiel um 35% reduziert erhältlich und kostet EUR 17,99.

Subsiege ist ein Echtzeit-Strategiespiel, in dem bis zu zwölf Spieler mit hochtechnologischen U-Boot-Staffeln um die letzten Ressourcen der Erde kämpfen. Bevor es in den Kampf geht, stellt jeder Kommandeur sein eigenes U-Boot-Squad aus bis zu sechs handverlesenen Einheiten mit MOBA-ähnlichen Fähigkeiten zusammen. Anschließend starten die schnellen, taktischen Schlachten, bei denen gegen feindliche Streitkräfte und verschiedene Tiefseemonster gekämpft wird – um Sauerstoff und andere Ressourcen. Taktisches wie spielerisches Geschick, sowie schnelle Entscheidungen entscheiden über Sieg und Niederlage.

Die Entwickler von Subsiege haben keine Mühen gescheut, um sowohl neuen Spielern, als auch der bestehenden Community ein tolles Spiel zu präsentieren. Noch bis zum 07. März haben Teilnehmer der Closed Beta die Chance, eine Vollversion des Spiels zu gewinnen.

Außerdem gibt es gute Nachrichten für alle Streamer: Um den Release gebührend zu feiern, veranstalten die Entwickler zum Release ein Subsiege Streamer Moshpit, bei dem sich Streamer nicht nur mit ihren Freunden messen können, sondern auch zwei Giveaway-Keys erhalten. Als i-Tüpfelchen besteht die Chance, Geld aus dem 300€ Preispool zu gewinnen. Bei Interesse wende dich bitte an press [at]subsiege-game [dot]com.

Über Subsiege

Story

Das Jahr 2063, die Welt die wir einst kannten existiert nicht länger. Die Klimakatastrophe, Überbevölkerung und Verschwendungssucht haben zur völligen Erschöpfung sämtlicher natürlicher Ressourcenvorkommen auf dem Festland geführt. Jetzt liegen die letzten Vorräte der Erde tief versunken unter der Meeresoberfläche.

Gameplay

Subsiege ist ein packendes Taktik-Spiel in Echtzeit, mit Fokus auf gewaltige 12 Spieler Schlachten. In einer atemberaubenden Meereswelt kommandierst du ein sorgfältig zusammengestelltes Team von helden-ähnlichen Einheiten. Bezwinge gnadenlose Tiefseemonster und messe dich in erbitterten Kämpfen mit anderen Teams, während deine Sauerstoffvorräte mit jedem Atemzug weiter sinken. Hältst du dem Druck stand?

Features

Helden-ähnliche Squads

Gewaltige 12-Spieler-Schlachten

Gnadenloser Kampf um Sauerstoff

Teamwork geht vor: Teile Ressourcen, Sauerstoffvorräte und Basen

Nutze die tödliche Umgebung taktisch gegen deine Feinde

Fantastische Unterwasserlandschaft mit leuchtenden Korallen, schwarzen Rauchern und gigantischen Fischschwärmen

Headup Games ist ein weltweit agierendes Entwicklungs- und Vermarktungsstudio, welches innovative und hochwertige Titel im Bereich der unabhängigen Spielentwicklung betreut. Seit seiner Gründung 2009 hat das Unternehmen über 100 Spiele veröffentlicht und ist auf allen führenden Plattformen wie Konsolen, PCs und Mobilgeräten heimisch. Mit über 50 Millionen erreichten Spielern auf Mobile und mehreren Millionen Nutzern auf PC und Konsolen zielt das Unternehmen stets darauf ab, die Sichtbarkeit und den kommerziellen Erfolg seiner Partner zu erhöhen, die über Konventionen und Grenzen hinaus denken.

Icebird Studios ist ein Entwicklerstudio mit Sitz in München, Deutschland. Das Team ist erfahren in der Entwicklung für verschiedenste Plattformen und hat bereits Spiele auf allen wichtigen Medien wie PC, iOS, Android, SmartTV und Browser veröffentlicht. Mit unseren internationalen Partnern arbeiten wir passioniert daran ein breites Publikum mit unseren erfrischend neuen Spieleideen zu begeistern.

Bildquelle: Icebird Studios | Headup Games