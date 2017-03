Wargaming.net League Grand Finals 2017 – Erste Details

Die Spannung unter den World of Tanks-eSportlern steigt, denn mit großen Schritten geht es auf das wichtigste Event des Jahres zu: Die Grand Finals 2017. Die spannenden Matches Ende letzten Jahres aus dem Challenger- und dem Champions-Rumble sind den Fans noch immer im Gedächtnis und versprechen ein packendes Finale der Saison 2016/2017. Wer wird am Ende ganz oben stehen? Werden die Gewinner von 2016 ihren Titel verteidigen können? Schafft es eines der neuen Teams an die Spitze? Der World of Tanks-Weltmeistertitel ist nun zum Greifen nah und heute teilt Wargaming.net die ersten Details zu den Grand Finals 2017.

In den Grand Finals 2017 werden zwölf Top-Teams aus der ganzen Welt für Ruhm, Ehre und einen Teil des 300.000 US$ umfassenden Preis-Pools gegeneinander konkurrieren. Um dem packenden Aufeinandertreffen der besten World of Tanks-Teams auch den passenden Schauplatz zu bieten, findet das eSport-Event dieses Jahr im VTB Eispalast in Moskau, Russland statt.

Die Grand Finals werden dieses Jahr zum ersten Mal in Russland stattfinden und bringen noch eine weitere Änderung mit sich: Die Grand Finals 2017 werden in eine Gruppen- und die Final-Runde aufgeteilt, wodurch den Fans vier Tage lang volle Spannung geboten wird. Die Gruppenphase wird vom 23. – 24. Mai in einem Studio stattfinden. Nachdem die Teams ihren Weg durch die Gruppenphase gefunden haben, bleiben den verbliebenen acht Teams zwei Tage Zeit, um sich auf die Final-Runde vorzubereiten, die dann vom 27. – 28. Mai im VTB Eispalast ausgetragen wird und in der sich herausstellt, wer im Jahr 2017 den Weltmeistertitel erringen kann.

„Es ist ganz klar, dass in den GuS-Staaten eine riesige und leidenschaftliche World of Tanks-Community lebt und deshalb wollten wir die Grand Finals an den Ort zurückbringen, an dem World of Tanks das Licht der Welt erblickte“, so Mohammed Fadl, Head of Global Competitive Gaming bei Wargaming. „Zusätzlich bieten uns die Grand Finals eine sehr gute Gelegenheit, einige exklusive Einblicke in unsere großen Updates für World of Tanks zu geben, welche die Spieler in Zukunft erwarten können. Kein Fan sollte dieses Event verpassen!“

Um die Grand Finals 2017 zu einem unvergesslichen Erlebnis für die Fans zu machen, wird es eine Vielzahl von unterschiedlichen Aktivitäten vor Ort geben. So lassen sich nicht nur die Matches verfolgen, man kann auf Tuchfühlung mit seinem persönlichen Lieblingsteam gehen, Tipps und Tricks von den Profis abholen und so die eigene World of Tanks-Erfahrung noch deutlich verbessern.

Wie in jedem Jahr werden die Grand Finals auch dieses Mal wieder kostenlos ihre Pforten für das Publikum öffnen. Zusätzlich haben die Fans die Möglichkeit, das Grand Pack-Bundle zu erwerben, zu dem es in Kürze mehr Details geben wird.

Also Datum vorgemerkt und bereitmachen für Wargaming.net größtes eSport-Event in diesem Jahr! Wer nicht nach Moskau reisen möchte, kann sich natürlich auch sämtliche Spiele, egal, ob von der Gruppenphase oder der Finalrunde, im Livestream über twitch.tv anschauen.

Seit 2013 ist die Wargaming.net League die professionelle eSport-Liga aus dem Hause Wargaming. Sie stellt die Bühne für eines der wichtigsten Produkte des Unternehmens in Sachen eSports, bietet das ganze Jahr über Events von Weltniveau und gibt sowohl professionellen als auch aufstrebenden Spielern eine Plattform für den Wettbewerb. Einer weltweit wachsenden Zuschauerzahl wird sofortiger Zugang zu einigen der besten und spannendsten kompetitiven Spielinhalten gewährt.

Die Liga fördert eSports durch groß angelegte Wettbewerbe und erstklassige Inhalte, die unter Spielern und Zuschauern ein hohes Maß an Popularität genießen. Beachtliche Preisgelder und Spieler von Weltklasseniveau locken Millionen von Zuschauern zu den Liveübertragungen. Darüber hinaus bietet ein unkompliziertes Regelwerk einfachen Zugang zum eSport, was zu einer rasanten Steigerung von aktiven Teams und Zuschauern führt, um ein gemeinsames großes Ziel zu erreichen: eSports als professionellen Sport zu etablieren.

Die Entwicklung von einer durch Spieler gegründeten Initiative hin zu einer weltweiten Organisation zeugt von der Verbundenheit mit der Community. Die Wünsche und Bedürfnisse von Pro-Gamern und Zuschauern stehen nach wie vor immer noch an erster Stelle. Das führt dazu, dass Spielformat und Regelwerk kontinuierlich in enger Abstimmung mit Profispielern angepasst werden.

Die Infrastruktur der Wargaming.net League erlaubt es auch aufstrebenden Spielern sich der professionellen Szene dank eines klaren Leiterverfahrens anzunähern. Die Struktur ist in drei Divisionen unterteilt – Gold-, Silber- und Bronze-Serie. Die Serien erlauben es fähigen und talentierten Spielern in die Welt der Pro-Gamer aufzusteigen und zeigen einen klaren Weg zur Spitze des Wargaming-eSports.

