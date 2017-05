World of Tanks-Werbung während des Super Bowl LI

Zum ersten Mal in der Geschichte von Wargaming liefen zwei Werbespots für das taktische Panzer-Free-to-play-Spiel World of Tanks während eines Super Bowls. Die Einschaltquoten des größten amerikanischen Sportereignisses waren immens und erreichten alleine in den USA mehr als 113 Millionen Zuschauer. Damit war der 51. Super Bowl das TV Programm mit der vierthöchsten Einschaltquote aller Zeiten und landete mit der Zuschaueranzahl auf Platz 3 aller bisherigen Super Bowls.

„Ein Teil des größten Sport-Events in Amerika zu sein ist etwas ganz besonderes und ein wunderbarer Start für das Jahr 2017. World of Tanks auf den großen Leinwänden während des Spiels zu sehen, war für uns eine tolle Möglichkeit, um die Fans und Neulinge im Spiel anzusprechen. Die gekonnte Zuschaustellung, die nötigen Fähigkeiten und das taktische Teamwork sind Dinge, die World of Tanks und American Football verbindet und deshalb hat es in unseren Augen wunderbar gepasst.“ Juuso Myllyrinne, Head of Global Marketing and PR bei Wargaming

Die Werbe-Clips wurden von Wargamings Büro in San Francisco produziert. Zur Seite stand die mit etlichen Auszeichnungen versehene Werbeagentur Mekanism, die bereits bei anderen Blockbuster-Werbungen ihre Finger im Spiel hatten.

Hier finden Sie die World of Tanks-Clips vom Super Bowl LI

Zusätzlich wurden noch zwei weitere Clips produziert, die nicht während des Super Bowls zu sehen waren:

World of Tanks ist ein teamplaybasiertes Massive-Multiplayer-Online-Spiel, bei dem sich alles um Panzerfahrzeuge aus der Mitte des 20. Jahrhunderts dreht. Spieler kämpfen ‚Kette an Kette‘ mit Panzerfans aus allen Teilen der Welt. World of Tanks bietet über 450 historisch akkurate Panzermodelle in höchster Detailstufe aus den USA, Deutschland, der Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien, Japan, China und der Tschechoslowakei.

Wargaming ist ein vielfach ausgezeichneter Entwickler und Publisher von Onlinespielen, sowie einer der weltweiten Marktführer im Bereich der Free-to-Play MMOs. 1998 wurde das bis heute in privater Hand befindliche Unternehmen gegründet und seitdem wurden mehr als 15 Titel veröffentlicht. Aktuell fokussiert sich Wargaming auf die Entwicklung seiner Teamplay-MMO-Reihe mit dem herausragenden World of Tanks, dem rasanten Luftkampf-MMO World of Warplanes, sowie dem maritimen World of Warships. Die drei miteinander verbundenen Titel werden in Zukunft ein gemeinsames Spieleuniversum bilden, vereint in dem Portal.

Als Teil seines Multiplattform-Lineup hat Wargaming World of Tanks auf Xbox sowie World of Tanks Blitz auf Mobilgeräten, Tablets, Windows 10-PC’s und Mac OS X veröffentlicht. World of Tanks auf der Xbox sorgt seit 2014 und 2015 für packende Panzergefechte auf Konsole und bietet das erste plattformübergreifende Spiel zwischen der Xbox 360 und der Xbox One. 2016 hat Wargaming World of Tanks ebenfalls für SONY’s PlayStation®4 veröffentlicht.

