Dragon Ball Z Dokkan Battle feiert weltweit über 150 Millionen Downloads

Bandai Namco Entertainment Inc. hat heute bekanntgegeben, dass das Smartphone-Spiel Dragon Ball Z Dokkan Battle weltweit mittlerweile über 150 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Um den Erfolg des vor knapp zwei Jahren veröffentlichten Titels zu feiern, der sich in 19 Ländern in den Top 10 der App Stores von Google und Apple hochgekämpft hat, kündigte Bandai Namco jetzt spezielle Summon-Events und eine Bonus-Kampagne an.

Macht mit beim gemeinsamen Beschwörungs-Event!

Um die 150 Millionen Downloads gebührend zu feiern, veranstaltet Bandai Namco ein großes Summon-Event mit speziellen Ingame-Tickets. Die Spieler erhalten für jeweils 50 Drachensteine, die sie bis zum 27. März 2017 gesammelt haben, ein Beschwörungs-Ticket. Dadurch erhalten sie die Chance, mächtige Dokkan Festival-Charaktere freizuschalten, darunter bekannte Kämpfer wie SSR Super Vegito, SSR Super Saiyajin 3 Gotenks und viele mehr.

Details zu den Beschwörungs-Tickets

Mit einem einzelnen Ticket ist es möglich, einen einzelnen Charakter herbeizurufen. Tickets sind bis zum 8. Mai 2017 gültig. Entsprechende Charaktere erscheinen nur dann, wenn sich diese speziellen Tickets im Inventar des Spielers befinden.

Wichtig!

Deepening Darkness Goku Black, der in einem separaten Dokkan Festival-Event auftaucht, kann bei dieser Aktion nicht beschworen werden.

Drachensteine, die sowohl zum Beschwören als auch für Continues verwendet wurden, zählen zur Gesamtanzahl der Steine.

Zusätzlich zu den exklusiven Dokkan Festival-Charakteren werden auch andere SSR-Figuren in Erscheinung treten.

Dieser Event beinhaltet einige Veränderungen beim Line-up der Charaktere. Drückt hierzu auf die Charakterliste in der oberen linken Ecke auf der Beschwörer-Seite, um alle verfügbaren Kämpfer zu sehen.

Die Erscheinungsrate jedes Charakters unterscheidet sich von Figur zu Figur.

Das Training gegen dieselbe Karte verbessert den Super Attack Level und erhöht die Stärke.

Die Dauer dieser Aktion kann zwischenzeitlich noch geändert werden.

Alle nicht eingelösten Summon-Tickets verlieren nach der Aktion ihre Gültigkeit.

Verpasst nicht den Mysterious Ritual Elder Kai!

Einmalig zur Verfügung steht auch eine Mehrfach-Beschwörung, die den Spieler mit zehn Mysterious Ritual Elder Kais belohnt. Mithilfe dieser Karten kann der Super Attack Level von anderen Charakteren im Trainingsmodus garantiert aufgewertet werden (1 Level pro Trainingssession). Diese Chance, sein eigenes Team zu verstärken und verheerende Attacken auf dem Schlachtfeld zu entfesseln, sollte sich keiner entgehen lassen!

Diese Spezial-Beschwörung funktioniert nur mit einer Multi-Beschwörung.

Nachdem die Figuren herbeibeschworen wurden, verschwindet die Option aus der Beschwörungs-Anzeige.

Der einzige zur Verfügung stehende Charakter ist Mysterious Ritual Elder Kai.

Die Dauer dieser Aktion kann zwischenzeitlich noch geändert ändern.

Was genau ist Dragon Ball Z Dokkan Battle?

Dragon Ball Z Dokkan Battle bietet dem Spieler eine Vielzahl aus verschiedenen Charakteren des Dragon-Ball-Universums, die man auf einer Weltkarte finden kann. Jedes Areal wird dabei in einer Art Arena dargestellt, in der die Spieler auf Gegner treffen können. Sobald dies geschieht, wechselt das Spiel zum Kampfmodus, bei dem man seine Feinde in adrenalingeladenen Matches besiegen muss.

