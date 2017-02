EIGENE PAC-MAN-LEVEL MIT THE SANDBOX EVOLUTION GESTALTEN

PAC-MAN erscheint heute für THE SANDBOX EVOLUTION als offizieller DLC mit über 16 Elementen, die sowohl PAC-MAN-Klassiker, als auch originelle Elemente umfassen. Damit können eigene PAC-MAN Labyrinthe erstellt und in der Online-Galerie geteilt werden. Die PAC-MAN-Elemente sind zudem mit allen anderen Elementen von THE SANDBOX EVOLUTION kombinierbar, was der Kreativität der Level-Konstrukteure keine Grenzen setzt.

Ab sofort stehen PAC-MAN selbst, die PAC-MAN-Blöcke, alle Geister mit ihren eigenen Verhaltensmustern und sogar die kleinen Pünktchen den Spielern zur Verfügung. Besonders die zuletzt genannten Punkte werden sich als besonders hilfreich erweisen, um die Geister zu besiegen und Teleporter zu verbinden.

THE SANDBOX EVOLUTION, entwickelt von Pixowl, ist ein preisgekröntes Mobile-Spiel, mit dem man eigene 2D-Welten im Pixelstil bauen kann und das schon über 25 Millionen Mal heruntergeladen wurde. Fans und die Community können aus über 300 Elementen (wie Umgebungsteilen, Fallen, Plattformen, Gegnern, elektrischen Geräten, fantastischen Kreaturen, mittelalterlichen Armeen, Dekorationen etc.) eigene Kreationen entwerfen, bauen und zerstören. Um dem Ganzen letztendlich Leben einzuhauchen, werden Interaktionen und steuerbare Helden – wie PAC-MAN von BANDAI NAMCO und viele weitere – hinzugefügt.

Weitere Details über THE SANDBOX EVOLUTION gibt es auf der offiziellen Webseite, auf Facebook, Twitter und YouTube. Informationen zu den Produkten von BANDAI NAMCO Entertainment Europe finden sich unter:

BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S., Teil der BANDAI NAMCO Holdings Inc., ist ein führender, globaler Herausgeber und Entwickler interaktiver Inhalte für Plattformen, einschließlich aller führenden Videospielkonsolen, iOS, mobil und online. Das Unternehmen ist für die Schöpfung und Veröffentlichung einiger der besten Videospielserien der Branche bekannt, darunter PAC-MAN®, TEKKEN®, SOULCALIBUR®, NARUTO®, NARUTO SHIPPUDEN®, Dragon Ball®, GALAGA®, RIDGE RACER® und ACE COMBAT®.

