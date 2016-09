Mars Tomorrow startet mit 8 Kolonien

In der Wirtschaftssimulation Mars Tomorrow werden die Spieler gleichmäßig auf offene Kolonien verteilt. Bislang waren dies zum Start einer Spielwelt lediglich 4 Kolonien. Mit dem morgigen (26.08.2016) Spielrundenstart auf „OLYMPUS MONS“ werden direkt 8 Kolonien für die Spieler geöffnet.

Um 15:00 Uhr (CEST) wird die Spielwelt geöffnet und die Spieler können zwischen folgenden Startkolonien wählen:

Hawking

Aldrin

Einstein

Armstrong

Newton

Gagarin

Canaveral

Baikonur

In Mars Tomorrow besiedelst du den Mars vollkommen gewaltfrei. Du förderst und transportierst benötigte Ressourcen und verwandelst so die rote Wüste in eine zweite Erde. Die Zukunft der Menschheit liegt im roten Sand. Als Kolonist landest du auf dem Mars und wagst den Neuanfang.

Die gamefabrik GmbH ist ein unabhängiges Entwicklerstudio aus Köln. Wir entwickeln Free-to-Play Online Games für Browser und mobile Endgeräte.

Die gamefabrik GmbH wurde im Oktober 2014 von Holger Wagner und Jakob Golombek gegründet und beschäftigt heute vier Angestellte.

Veröffentlichtes Projekt:

Bildquelle: gamefabrik GmbH