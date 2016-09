NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing ab sofort im App Store und auf Google Play erhältlich

BANDAI NAMCO Entertainment Inc. kündigt die Veröffentlichung des ersten Mobile Games der Ultimate Ninja-Reihe, NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing, in Deutschland, England und Frankreich an. Im Laufe des Sommers wird das Spiel in vielen weiteren Ländern erscheinen.

In NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja Blazing können Spieler zwischen den beliebtesten Charakteren des Naruto Universums und ihren einzigartigen Angriffen und Fähigkeiten wählen, mit denen sie sich auf epische, rundenbasierte Missionen begeben.

Der Story-Modus bleibt der originalen Anime-Serie treu und kann sowohl alleine als auch mit anderen Spielern zusammen erlebt werden. Bei dem monatlichen Ranglisten-Event ‚Phantom Castle‘ können geübte Ninjas ihre Fähigkeiten gegen die besten Spieler der Welt auf die Probe stellen und darum kämpfen, die Rangliste zu erklimmen.

Als großes Dankeschön für alle Fans, die sich im Voraus für das Spiel angemeldet haben, erhalten sie 15 „Ninja Perals“ und die spielbare Figur Naruto Uzumaki, „The Boy Who Aims to be Hokage“, sobald sie sich einloggen und loslegen. Direkt nach dem Tutorial am Anfang des Spiels erhalten Spieler ihre Belohnungen.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S., Teil der BANDAI NAMCO Holdings Inc., ist ein führender, globaler Herausgeber und Entwickler interaktiver Inhalte für Plattformen, einschließlich aller führenden Videospielkonsolen, iOS, mobil und online. Das Unternehmen ist für die Schöpfung und Veröffentlichung einiger der besten Videospielserien der Branche bekannt, darunter PAC-MAN®, TEKKEN®, SOULCALIBUR®, NARUTO®, NARUTO SHIPPUDEN®, Dragon Ball®, GALAGA®, RIDGE RACER® und ACE COMBAT®.

Bildquelle: BANDAI NAMCO | © 2016 BANDAI NAMCO Entertainment Europe