Neuer Mobile-Action-Shooter Gunpie Adventure ab sofort weltweit erhältlich

Für Abenteurer rund um den Globus ist nun die Zeit gekommen, unsere Welt vor der Zerstörung zu retten. NEXON Korea Corporaton, ein Tochterunternehmen von NEXON Co., Ltd. („Nexon“) (3659.TO), einer der führenden Entwickler von F2P-Online- und Mobile-Spielen, veröffentlicht den mit Spannung erwarteten FPS-Mobile-Shooter Gunpie Adventure. Ab sofort ist Gunpie Adventure weltweit für iOS– und Android-Geräte erhältlich.

Gunpie Adventure verknüpft modernes FPS-Spielerlebnis mit RPG-Elementen und führt Mobile-Spieler in ein schnelles und actiongeladenes Abenteuer im Kampf gegen die Sirius Stiftung. Nachdem die Stiftung eine Macht erweckt, die uralte Monster hervorbringt, müssen die Spieler Artefakte finden und erforschen, um für Frieden auf der Welt zu kämpfen.

Auf großflächigen Ausgrabungsstätten gibt es Energie-Artefakte, welche die Spieler absorbieren können, um ihre Kampfstärke zu verbessern, das Waffenarsenal zu vergrößern und Zugang zu einer großen Auswahl an realistischen Transportmitteln zu erhalten.

Gunpie Adventure bietet:

FPS-Erlebnis im Arcade-Stil: Intuitive Steuerung für ein einsteigerfreundliches Drag-and-Aim FPS-Gameplay mit nahtlosem Nachladen und Waffenwechsel.

Spaßige und kompetitive Spielmodi: In diversen Spielemodi, wie dem Challenge-Modus, können Spieler nach versteckten Items suchen, indem sie auf fliegende Boxen schießen.

Fesselnde Story: Eine spannende Storyline mit 3D Dialog-Animationen erwartet die Spieler.

Fortschrittssystem im RPG-Stil: Rekrutierung und Fortschritt der Charaktere geschieht mit dem Sammeln von DNA und Artefakten, um Fähigkeiten, Waffen und Transportmittel zu verbessern.

Verschiedene Spielmodi: In der Hauptstory meistern die Spieler Erkundungen, schließen sich Ausgrabungsgruppen in täglich wechselnden Leveln mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad an, und jagen in mitreißenden Kämpfen Schätzen hinterher.

Intensives PvP: In den Kampf-Modi treten Fans weltweit gegeneinander an. Die Bestenlisten werden in Echtzeit aktualisiert.

Gunpie Adventure kann ab sofort für iOS- und Android-Geräte weltweit heruntergeladen werden.

