Nexon und Neople Games veröffentlichen Evil Factory, ein Mobile-Game im Retro-Arcade-Stil

Nexon und Entwickler Neople haben Evil Factory veröffentlicht, ein top-down Actionspiel, das den Retro-Stil der 80er und einen originellen ElektroSoundtrack mit anspruchsvollem modernen Arcade-Gameplay vereint. Entwickler sind die kreativen Visionäre, die schon hinter Dungeon Fighter Online steckten. Das side-scrolling Arcade-Spiel Evil Factory steht ab sofort für iPhone und iPad im App Store und auf Google Play für Android-Geräte zum Download zur Verfügung.

Evil Factory überspringt die Minigegner, die nur als Kanonenfutter dienen und wirft die Spieler direkt in fordernde Kämpfe mit riesigen 8-Bit Bossen. Jeder dieser gewaltigen Feinde greift mit einer Reihe von Attacken an, auf die Spieler schnell und schlau reagieren müssen, während sie ihr Arsenal an Waffen und Power-Ups einsetzen, um jeden dieser rasanten Kämpfe zu überleben. Evil Factory kombiniert detaillierte Retrokunst und klassisches Arcade-Gameplay mit modernen Features wie Waffen-Upgrades, Charakterentwicklung, Ranglisten und wöchentlichen Events.

“Evil Factory ist ein großes Projekt für uns, in dem viel Leidenschaft steckt. Das Spiel demonstriert unsere ausgeprägte stilistische Vision mit einem Gameplay, das durch einige unserer liebsten Arcade-Klassiker inspiriert wurde. In jedem 8-Bit-Pixel und mitreißendem Bosskampf steckt die Kreativität und die Fantasie unseres Teams und wir können es kaum erwarten, dieses Erlebnis mit Spielern weltweit zu teilen.“ Jaeho Hwang, Produzent von Neople Games

Evil Factory steht im App Store für iPhone und iPad sowie auf Google Play für Android-Geräte zum Download zur Verfügung

Die Spieler steuern Leo, den unbeherrschten Protagonisten mit starker Persönlichkeit und loser Zunge, durch eine halsbrecherische Selbstmordmission, um die böse Fabrik und deren Aufseher zu zerstören. Auf Stockwerk um Stockwerk muss Leo monströse, bewaffnete Kreaturen erlegen und sich am Ende dem grässlichen Kraken stellen.

“Mit Evil Factory hat Neople moderne Gameplay-Mechaniken mit charmantem Retro-Arcade-Feeling verbunden und eines der spannendsten, außergewöhnlichsten und wildesten Mobile-Games erschaffen, die wir je veröffentlichen durften. Es ist ein wahrhaft einzigartiges Spielerlebnis und fügt Nexons umfangreichem Portfolio an AAA Mobile-Titeln ein brandneues Genre hinzu, bei dem sich Spieler auch nach der Veröffentlichung auf neue Bosse, Events und vieles mehr freuen können.“ Lawrence Koh, General Manager bei Nexon M.

Der originelle Retro-Synthesizer-Soundtrack von Evil Factory wurde von Jukio „Kuabee“ Kallio, der schon die Soundtracks für Kult-Hits wie Luftrausers und Nuclear Throne entwarf, komponiert. Wem der Stil, die Musik und intensiven Bosskämpfe noch nicht nostalgisch genug sind: In Evil Factory gibt es Mini-SpieleCartridges zu finden, die die Spieler sammeln können, um eine Reihe von 8-Bit Arcade-Minispielen freizuschalten.

