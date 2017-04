Road Racing bringt Arcade-Rennspiele auf ein neues Level

T-Bull, einer der größten Spezialisten für Mobile Games, gibt bekannt, dass sein neuester Titel Road Racing ab sofort für iPhone und iPad erhältlich ist. Versionen für Android, Windows Phone und BlackBerry erscheinen zu einem späteren Zeitpunkt. Der jüngste Neuzuwachs in T-Bulls Rennspiel-Portfolio wird kostenlos im App Store verfügbar sein. Road Racing spielt im gleichen Universum wie „Top Speed: Drag & Fast Racing” und bietet rasend schnelles und actiongeladenes Arcade-Gameplay mit spannenden Polizei-Verfogungsjagden in Highspeed, zahllosen Anpassungsmöglichkeiten und fantastischer, superrealistischer Grafik.

„Bei der Entwicklung von Road Racing haben wir uns sehr hohe Standards gesetzt, die es erforderlich machten, unsere Rennspiel-Expertise mit dem Feedback unserer Fans zu kombinieren. Dadurch, dass wir auf die Spieler gehört und unsere technischen Ressourcen voll ausgeschöpft haben, konnten wir eine Rennspiel-Erfahrung erschaffen, wie es sie auf Mobilgeräten kein zweites Mal gibt” – so Damian Fijałkowski, Mitbegründer von T-Bull.

In Road Racing erleben die Spieler eine der erfüllendsten Verkehrsrasereien in der Welt der Arcade-Rennspiele. Im Stau zu stehen war nie eine Option! In dieser benzingetränkten Strafzetteljagd gilt es, Regeln zu brechen, sich allen Widrigkeiten zu stellen – und zu gewinnen. Neben verschiedenen verrückten Herausforderungen wartet eine große Auswahl modifizierter Fahrzeuge auf den Spieler.

Die wichtigsten Features im Überblick

Großartige Grafik

Erbarmungslose Polizei-Verfolgungsjagden (mit Helikoptern!)

Extreme Herausforderungen

Malerische und grenzenlose Rennstrecken

Topmoderne Tuning-Möglichkeiten

Online-Bestenlisten

Rasante Racing-Action

Road Racing ist ab dem 26. Mai 2016 kostenlos für iOS-Geräte im App Store erhältlich und erscheint im Juni auch für Android. Versionen für Windows Phone und Blackberry sind ebenfalls angekündigt. Weitere Informationen gibt es auf Facebook.

T -Bull ist einer der größten Entwickler von Mobile Games in Polen. Das Studio mit Sitz in Wrocław wurde 2010 von Damian Fijałkowski und Grzegorz Zwoliński gegründet und hat sich von einem Fünf-Personen-Team, das von zu Hause aus arbeitet, zu einem Unternehmen mit 40 Mitarbeitern entwickelt, das seinen Sitz im berühmtesten Wolkenkratzer des Landes hat. Ihre Apps wurden insgesamt mehr als 100.000.000 Mal in Google Play, App Store, BlackBerry World und Windows Store heruntergeladen. Die Spielelandschaft befindet sich im Wandel, und sie sind an vorderster Free-2-Play-Front dabei, um die Erfolgsregeln neu zu definieren. T-Bull passt seine Strategie den Marktbedingungen an und setzt sie durch den Fokus auf die Entwicklung hochwertiger Mobile Games konsequent um. Der bi sher erfolgreichste Titel ist „ Top Speed: Drag & Fast Racing”, der innerhalb eines Monats insgesamt mehr als eine Million Mal heruntergeladen wurde. Dank seiner großartigen Grafik und des packenden Gameplays ist „ Top Speed: Drag & Fast Racing” aus der Welt des Mobile Gamings nicht mehr wegzudenken. T -Bulls Spiele werden jeden Tag mehr als 250.000 Mal heruntergeladen.

Bildquelle: T-Bull