Von Wilfried Just

Call of Duty®: Black Ops III

Der Startschuss zur Call of Duty: Black Ops III Multiplayer-Beta rückt immer näher. Während sich Fans für den Einsatz in der kommenden Woche bereit machen, haben Treyarch und Activision neue Informationen zu den Inhalten der Beta bekanntgegeben – darunter Details zu den enthaltenen Karten, Spielmodi, Spezialisten und vieles mehr. Eine ausführliche Zusammenfassung dazu gibt es unter https://community.treyarch.com. Zusätzlich liefert der neue Multiplayer-Beta-Trailer einen intensiven Einblick in die actionreichen Gefechte:

Die Beta startet am 19. August auf PlayStation 4 und am 26. August auf Xbox One sowie PC. Weitere Informationen folgen im Verlauf der Woche.

