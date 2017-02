Die Dropzone Influencer Liga startet in Kürze bei TaKeTV!

Der Spieleanbieter Gameforge und die eSport-Spezialisten von TaKeTV haben eine umfassende Zusammenarbeit beim kommenden Echtzeitstrategiespiel Dropzone vereinbart. Der vom US-Studio Sparkypants entwickelte Titel wird am 15.2.2017 im Early-Access-Programm von Steam erscheinen und somit erstmals der breiten Öffentlichkeit zugänglich. Zum Release startet die von TaKeTV betreute Dropzone Influencer Liga, eine sechs Wochen laufende Turnierserie. Dazu kommt direkt zum Release eine 24h-Streaming-Party, bei der bekannte eSportler und Let’s Player antreten, darunter Namen wie Eatabanana25, Kamikatze7, NarutO, HeroMarine, RotterdaM, TaKe, yAwS oder YouBetterKnowMe. Ebenfalls sechs Wochen lang laufen die Community Cups, in denen sich die Fans von Dropzone miteinander messen. Auf Twitch, Youtube und der offiziellen Webseite zum Spiel werden alle Aktionen mit diversen Web-TV-Formaten begleitet und kommentiert.

“Wir freuen uns über das Interesse von Dennis und seinem Team an Dropzone. Wir sehen TaKeTV als die idealen Partner, weil sie viel Erfahrung mit Echtzeitstrategie haben, über internationale Expertise verfügen und einfach angenehme Geschäftspartner sind”, sagt Olaf Bernhard, CMO der Gameforge AG. Dennis “TaKe” Gehlen von TaKeTV ergänzt: “Ich hatte schon in der Beta einen riesigen Spaß und und freue mich umso mehr, dass ich Dropzone den Leuten durch das Kommentieren und Spielen näher bringen – und meine Freude teilen kann.”

Die Aktionen rund um Dropzone entstehen in Kooperation mit dem eSport Consulting Start-Up strafejump.

Dropzone ist der erste Titel aus dem Hause Sparkypants Studios. Hinter dem Studio steht eine Gruppe erfahrener Echtzeitstrategie-Veteranen, die ihre gemeinsamen Wurzeln bei Big Huge Games haben.Dropzone vereinigt klassische RTS-Attribute, wie Kartenkontrolle und das Steuern mehrerer Einheiten zur gleichen Zeit, mit der Intensität von hitzigen 1-vs.-1-Online-Gefechten. Bekannte Steuerungsmechaniken mit Maus und Tastatur garantieren größtmögliche Kontrolle. Aufbauend auf den Ausrüstungsmöglichkeiten ihrer Rigs, müssen Spieler ihre Strategien entwickeln, um in den 15-Minuten-Matches mehr Punkte als ihr Gegner zu erzielen. Dropzone bietet umfangreiche Wahl- und Kombinationsmöglichkeiten im Bezug auf die Zusammenstellung der Rigs und deren Ausrüstung. Unterschiedliche Karten, alle angesiedelt auf dem von Aliens besetzten Jupitermond Europa, dienen als Schlachtfelder. Dropzone erscheint 2017 für den PC.

TaKeTV wurde 2011 von Dennis “TaKe” Gehlen gegründet. Dahinter stand der Traum, eine internationale Marke für eSports und Livestreaming zu etablieren. Mittlerweile hostet TaKeTV zahlreiche beliebte Events mit einer Millionenreichweite, darunter den HomeStory Cup (für StarCraft 2), ein der weltweit bekanntesten RTS-Events. Aber TakeTVs Fanbase nicht nur in der StarCraft II Community stark; TaKeTV bietet Multi-Gaming an. Zu den Leistungen für Partner gehören maßgeschneiderte Werbemöglichkeiten, Live-TV-Produktion, Consulting und Workshops.

Mit über 20 Titeln und über 450 Millionen registrierten Spielern ist Gameforge der führende Anbieter von Free-to-Play Massively Multiplayer Onlinegames (MMOs) in der westlichen Hemisphäre. Mit Hauptsitz in Karlsruhe bietet die Unternehmensgruppe Spiele in über 75 Ländern an. Das Portfolio umfasst zahlreiche bekannte Marken der Spieleindustrie, darunter client-basierte Titel wie Orcs Must Die! Unchained, HEX: Shards of Fate, die preisgekrönten Rollenspiele AION Free-to-Play und TERA sowie Europas erfolgreichstes MMO, Metin2. Künftig erweitern das kompetitive RTS Dropzone und das actionreiche Anime-MMORPG SoulWorker das umfangreiche Sortiment; beliebte Browser-Spiele wie OGame und Ikariam runden das Angebot ab.

Bildquelle: Dropzone | Gameforge Company