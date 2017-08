El Presidente annektiert alles: Tropico 5 – Complete Collection beinhaltet alle Erweiterungen und DLCs

Es ist an der Zeit für eine ganz besondere Spielesammlung: Die Tropico 5 – Complete Collection bietet Neueinsteigern wie Serienkennern die ultimative Sammlung mit allen Erweiterungen und DLCs. Insgesamt beinhaltet die Tropico 5 – Complete Collection drei umfangreiche Kampagnen, 40 paradiesische Inseln, über 125 Gebäude sowie 10 Extra-Szenarien und bietet damit weit mehr als 100 Stunden Spielspaß.

Die Tropico 5 – Complete Collection erscheint am 29. Januar 2016 bei Steam und im Handel – so auch bei Amazon

29. Januar 2016 UVP: 39,99 € Mit Tropico 5, dem neuesten Teil der beliebten und preisgekrönten „Despoten-Simulator“-Serie, kehren digitale Diktatoren zurück in den Inselstaat Tropico. Spieler verlängern in Tropico 5 die Herrschaft ihrer Dynastie aus der frühen Kolonialzeit bis in das 21. Jahrhundert und stellen sich völlig neuen Herausforderungen, wie zum Beispiel dem Aufbau einer Handelsflotte, der Erforschung neuer Technologien, Erkundungsmissionen und – zum ersten Mal in der Geschichte Tropicos – kompetitiven und kooperativen Multiplayermodi für bis zu 4 Spieler. Features der Tropico 5 – Complete Collection: Die Spielesammlung bietet mit drei umfangreichen Kampagnen, 40 paradiesischen Inseln, über 125 Gebäuden und 10 Extra-Szenarien weit mehr als 100 Stunden Spielspaß.

bietet mit drei umfangreichen Kampagnen, 40 paradiesischen Inseln, über 125 Gebäuden und 10 Extra-Szenarien weit mehr als 100 Stunden Spielspaß. Die Epochen – Beginnen Sie Ihre Herrschaft über Tropico im Kolonialzeitalter, überstehen Sie Weltkriege und Wirtschaftskrisen, meistern Sie den Kalten Krieg und führen Sie Ihren Staat in eine glorreiche Zukunft. Vom 19. bis ins 21. Jahrhundert hält jede Epoche ihre eigenen Herausforderungen und Überraschungen für Sie bereit.

– Beginnen Sie Ihre Herrschaft über Tropico im Kolonialzeitalter, überstehen Sie Weltkriege und Wirtschaftskrisen, meistern Sie den Kalten Krieg und führen Sie Ihren Staat in eine glorreiche Zukunft. Vom 19. bis ins 21. Jahrhundert hält jede Epoche ihre eigenen Herausforderungen und Überraschungen für Sie bereit. Die Dynastie – Mitglieder Ihrer erweiterten Familie sind auf der Insel präsent und können als Herrscher, Manager, Diplomaten oder Generäle engagiert werden. Machen Sie Ihre Familienmitglieder zu einer wertvollen Ressource.

– Mitglieder Ihrer erweiterten Familie sind auf der Insel präsent und können als Herrscher, Manager, Diplomaten oder Generäle engagiert werden. Machen Sie Ihre Familienmitglieder zu einer wertvollen Ressource. Forschung und Entwicklung – Modernisieren Sie Ihre Nation mit neuen Gebäuden, Technologien und Ressourcen. Überholen Sie veraltete Strukturen, um im Wettlauf gegen die Zeit nicht auf der Strecke zu bleiben.

– Modernisieren Sie Ihre Nation mit neuen Gebäuden, Technologien und Ressourcen. Überholen Sie veraltete Strukturen, um im Wettlauf gegen die Zeit nicht auf der Strecke zu bleiben. Erweitertes Wirtschaftssystem – Bauen Sie eine mächtige Handelsflotte auf und sichern Sie sich die lukrativsten Verträge mit Ihren Nachbarstaaten und globalen Supermächten.

– Bauen Sie eine mächtige Handelsflotte auf und sichern Sie sich die lukrativsten Verträge mit Ihren Nachbarstaaten und globalen Supermächten. Kooperative und kompetitive Mehrspielermodi – Bis zu 4 Spieler können Ihre eigenen Nationen auf einer gemeinsamen Karte aufbauen und haben die Möglichkeit, Bodenschätze, Waren und Bevölkerung zu teilen oder sich gegenseitig den Krieg zu erklären.

Über Kalypso Media Group

Die Kalypso Media Group ist ein unabhängiger Publisher, Entwickler und Vermarkter von interaktiver Unterhaltungs-Software mit 120 Angestellten an 8 Standorten in Deutschland, England und den USA. Zur Unternehmensgruppe gehören die Kalypso Media GmbH in Worms, die Kalypso Media UK Ltd. in Bracknell, die Kalypso Media USA Inc. in Ridgewood, die Kalypso Media Digital Ltd. mit Sitz in Großbritannien sowie die 2015 gestartete Kalypso Media Mobile in Hamburg. Außerdem verfügt das Unternehmen mit Skilltree Studios (Berlin), Realmforge Studios (München) und den Gaming Minds Studios (Gütersloh) über drei eigene Entwicklungsstudios.

Zu den Produkten der Kalypso Media gehören die sowohl bei Kritikern als auch Spielern beliebten Tropico 3, Tropico 4, Tropico 5 (PC, Xbox 360, PS4), Sins of a Solar Empire (Europe and Asia) sowie Dungeons und Dungeons 2. Zu den bald erscheinenden Titeln gehört Tropico 5 für die Xbox One. Mehr unter www.kalypsomedia.com.