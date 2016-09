Auf der gamescom wurde ein neues Pokémon aus der Alola-Region enthüllt

Auf der deutschen Computer- und Videospielemesse gamescom haben Junichi Masuda und Shigeru Ohmori von GAME FREAK heute Tortunator enthüllt, ein nagelneues Pokémon aus der Alola-Region, das in den kommenden Spielen Pokémon Sonne und Pokémon Mondauftaucht.

Mehr Informationen über das neue Pokémon

Name: Tortunator

Tortunator Kategorie: Knallkröte

Knallkröte Typen: Feuer + Drache

Feuer + Drache Größe: 2,0 m

2,0 m Gewicht: 212,0 kg

212,0 kg Fähigkeit: Panzerhaut

Tortunator, ein Pokémon der Kategorie Knallkröte, lebt auf Vulkanen und tarnt sich als Stein, um seiner Beute aufzulauern. Da es sich von Schwefel und anderen Substanzen ernährt, die man in der Nähe von Vulkankratern findet, ist sein Panzer von einer Schicht aus explosiven Stoffen bedeckt. Wird Tortunator im Kampf von etwas getroffen, schlagen die Spitzen auf seinem Panzer Funken und eine Explosion wird ausgelöst.

Panzerfalle ist eine Attacke, die nur Tortunator erlernen kann. Sie ermöglicht es ihm, dem Gegner zu Beginn der Runde eine Falle zu stellen. Wird es im Verlauf dieser Runde von einer Attacke getroffen, löst Panzerfalle eine Explosion aus, die dem Angreifer großen Schaden zufügt.

Pokémon Sonne und Pokémon Mond erscheinen am 23. November 2016 in Europa exklusiv für Systeme der Nintendo 3DS-Familie.

Bildquelle: The Pokémon Company International | ©2016 Pokémon/Nintendo