Action-MMO Skyforgea ab Frühjahr 2017 für Playstation 4 erhältlich!

Entwickler Allods Team und der weltweite Publisher My.com geben die Veröffentlichung der PlayStation®4-Version des erfolgreichen Free-to-Play Action-MMORPGs Skyforge bekannt. Die Veröffentlichung der Konsolen-Version ist im Frühjahr 2017 geplant.

Nach dem großen Erfolg auf dem PC sowie zahlreichen Updates und Verbesserungen, kommen die PlayStation®4- Spieler in den vollen Genuss eines ausgereiften und mitreißenden Rollenspiels. Angesiedelt in einem außergewöhnlichen Universum, einem Mix aus Science-Fiction und Fantasy, können Spieler aus 14 verfügbaren und jederzeit wechselbaren Klassen wählen. Dies erlaubt volle Flexibilität und nebenbei zahlreiche, unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Spielstils. Auf dem Weg zur Götterlegende verspricht Skyforge eine spektakuläre Kampfmechanik, mitreißende Action, eine ausgeklügelte Charakterentwicklung sowie herausfordernde PvE- und PvP-Kämpfe.

Wer sich schon jetzt registriert, erhält das exklusive Paket der Unsterblichkeit, sobald Skyforge veröffentlicht ist. Es enthält exklusive Kostüm-Gegenstände zur individuellen Charaktergestaltung. Außerdem erhalten PS+-Spieler beim ersten Login weitere kosmetische Gegenstände, die sie aus jeder Gruppe Unsterblicher herausstechen lässt. Das Paket der Unsterblichkeit ist auf der offiziellen PlayStation®4 Skyforge-Seite bei Anmeldung mit dem PSN-Account verfügbar: https://sfps4.my.com/de

Über Skyforge

Ein neues Action-MMORPG auf der PlayStation®4, das auf dem wunderschönen Planeten Aelion spielt. Da dieser jedoch von vielen anderen Planeten umgeben ist, drohen immer wieder Außerirdische Invasionen. Diese feindlichen Eroberer planen, die Bevölkerung Aelions zu versklaven, die sich durch die wiederholten – bisher jedoch erfolglosen – Invasionen und deren Technologien und Magie, über die Jahrzehnte verändert hat. Einst angeführt von der großen Gottheit Aeli haben die Bewohner gelernt, diese Technologien und Magie gegen die Eindringlinge zu verwenden. Vor Aelis mysteriösem Verschwinden, konnte die Gottheit einen Teil seiner Essenz materialisieren. Diese Macht soll nun an die mächtigsten Töchter und Söhne Aelions weitergegeben werden, um ihren geliebten Planeten zu beschützen. Und einer dieser Auserwählten in Skyforge ist man selbst.

Verteidigung gegen die Invasoren: Kreaturen aus den Tiefen des Ozeans, Monster aus brennenden Feuergruben und gefühllose Maschinen aus den kältesten Ödländern bedrohen das friedliche Leben auf Aelion.

Kreaturen aus den Tiefen des Ozeans, Monster aus brennenden Feuergruben und gefühllose Maschinen aus den kältesten Ödländern bedrohen das friedliche Leben auf Aelion. Verbesserte, actionreiche Kämpfe auf PlayStation®4: Mit zerstörerischen Kombinationen aus Fähigkeiten und geschickten Ausweichmanövern nehmen sich Spieler den Gegnern an. Sie lernen neue Fertigkeiten und entfesseln die Macht ihrer heiligen Gestalt, sobald sie den Gottheitsstatus erreicht haben. Die Kämpfe führen sie mit bereits gefundener Ausrüstung oder sogar mit Körperteilen und Waffen der erledigten Gegner.

Mit zerstörerischen Kombinationen aus Fähigkeiten und geschickten Ausweichmanövern nehmen sich Spieler den Gegnern an. Sie lernen neue Fertigkeiten und entfesseln die Macht ihrer heiligen Gestalt, sobald sie den Gottheitsstatus erreicht haben. Die Kämpfe führen sie mit bereits gefundener Ausrüstung oder sogar mit Körperteilen und Waffen der erledigten Gegner. 14 Klassen und die Möglichkeit, jederzeit zu wechseln: Die Reise beginnt als einfacher Sterblicher und der Wahl zwischen 14 Klassen, die freigeschaltet werden können und zwischen denen man jederzeit wechseln kann. Ob als ruchloser Totenbeschwörer oder Schütze mit einer riesigen, transformierenden Plasmakanone – die Spieler haben freie Wahl und die verschiedenen Spielstile der Klassen bieten für jeden etwas Passendes. Im späteren Spielverlauf kann die Göttliche Form erreicht werden, deren mächtige Fähigkeiten die außerirdischen Eindringlinge unter sich begraben wird.

Die Reise beginnt als einfacher Sterblicher und der Wahl zwischen 14 Klassen, die freigeschaltet werden können und zwischen denen man jederzeit wechseln kann. Ob als ruchloser Totenbeschwörer oder Schütze mit einer riesigen, transformierenden Plasmakanone – die Spieler haben freie Wahl und die verschiedenen Spielstile der Klassen bieten für jeden etwas Passendes. Im späteren Spielverlauf kann die Göttliche Form erreicht werden, deren mächtige Fähigkeiten die außerirdischen Eindringlinge unter sich begraben wird. Ein ganzes Universum voller Inhalte: Skyforge bietet dutzende Stunden Unterhaltung im Kampagnen-Modus und unbegrenzten Spielspaß in weiteren PvE- und PvP-Modi in über 100 Gebieten. Egal ob alleine oder in einer Gruppe können die offenen, weitläufigen Zonen oder kurze Instanzen erkundet werden. In Skyforge kommt jeder Spieler auf seine Kosten!

My.com is a global online services platform which focuses on North America and Europe with offices in Amsterdam (NL) and San Jose (US). My.com comprises myMail, MAPS.ME, myTarget, and online and mobile games. My.com publishes award winning online gaming experiences including Armored Warfare, Skyforge and Revelation Online. Its mobile communications and entertainment services and apps facilitate its multimillion user base in pursuing their business goals – and let them relax and have a good time gaming in-between.

Bildquelle: Skyforge | Copyright © 2017 My.com