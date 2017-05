Battleborns vierte Story-Operation ab heute verfügbar und fünfte Story-Operation enthüllt

2K und Gearbox Software veröffentlichen heute Battleborns vierte Story-Operation „Montana und die Dämonenbärin„ und geben die fünfte Story-Operation bekannt.

Montana und die Dämonenbärin: In Battleborns vierter DLC-Story-Operation erzählt Montana am Lagerfeuer die Geschichte von seiner Begegnung mit einer Furcht erregenden Varelsi-Bestie und die Spieler können diese packenden Ereignisse selbst nacherleben. Diese Story-Operation schaltet auch brandneue Skins, Titel und legendäre Ausrüstungsgegenstände sowie Fraktions-Commander-Pakete beim Erreichen der maximalen Punktzahl frei.

Auch die fünfte von fünf Battleborn-DLC-Story-Operationen wurde enthüllt: Erleben Sie in „Phoebe und das Herz Ekkunars“ die Geschichte von Phoebe, die die Heimaltwelt der Eldrid untersucht, um den Battleborn dabei zu helfen, sich der WISSENSCHAFT hinzugeben.

Alle DLC-Story-Operationen sind bei Veröffentlichung mit dem Season Pass verfügbar oder können einzeln im spielinternen Marktplatz für 700 Platin gekauft werden.

„DLC4-STORY-OPERATION

Die vierte DLC-Story-Operation erscheint heute! Schnappt euch ein paar Marshmallows und macht es euch am Lagefeuer gemütlich, denn unser Weltraum-Holzfäller hat eine Wahnsinnsgeschichte zu erzählen. Macht mit bei den Battleborn, wenn Montana sich in „Montana und die Dämonenbärin“ an seine Begegnung mit einer Furcht erregenden Varelsi-Bestie erinnert.

Freischaltbar sind bis zu:

8 Titel

2 weitere Skins für jeden der aktuellen 30 Helden, also 60 neue Skins

3 neue Spott-Typen

6 neue legendäre Ausrüstungsobjekte

Fraktions-Commander-Pakete für jedes Mal, wenn man die maximale Punktzahl erreicht

Alle DLC-Story-Operationen sind bei Veröffentlichung mit dem Season Pass verfügbar oder sie können einzeln im spielinternen Marktplatz für 700 Platin gekauft werden. Schnappt euch noch heute den Season Pass und erhaltet sofortigen Zugang zu den ersten vier Story-Operationen und zur fünften Story-Operation bei Veröffentlichung.

Jetzt verfügbar:

Attikus und die Leibeigenen-Rebellion

Tobys Freundschafts-Angriff

Oscar Mike gegen die Kampfschule

Montana und die Dämonenbärin

Die fünfte von fünf DLC-Story-Operationen ist nicht mehr weit entfernt. Bleibt dran, wenn die Battleborn in „Phoebe und das Herz Ekkunars“ sich der WISSENSCHAFT hingeben und die Heimaltwelt der Eldrid untersuchen.

Während ihr euch „Montana und die Dämonenbärin“ und die zahlreichen Features anseht, die mit dem Winter-Update dazugekommen sind, könnt ihr auch im spielinternen Marktplatz reinschauen und euch ein paar der jetzt verfügbaren neuesten Skins und Spott-Typen schnappen.

Es gibt jetzt nicht nur massenweise Skins und Spott-Typen zur Auswahl im Marktplatz, ihr könnt jetzt indem ihr einfach tägliche Quests in Battleborn abschließt.

KÄMPFT MIT UND RETTET DAS UNIVERSUM!

Falls ihr Battleborn bereits besitzt, schnappt euch den Season Pass, um noch heute Zugang zu den ersten vier DLC-Story-Operationen sowie der fünften Story-Operation bei Veröffentlichung zu erhalten.

Neu bei Battleborn? Taucht mit der Battleborn Digital Deluxe Edition ein und ihr erhaltet sofort Zugang zu „Attikus und die Leibeigenen-Rebellion“, „Tobys Freundschafts-Angriff“, „Oscar Mike gegen die Kampfschule“ und „Montana und die Dämonenbärin“ und zu „Phoebe und das Herz Ekkunars“ bei Veröffentlichung, Heldenschlüssel zum Freischalten der Battleborn 26 – 30 und natürlich das Hauptspiel und alle KOSTENLOSEN Inhalte, die für alle Besitzer von Battleborn verfügbar sind.“ (offiziellen Blog 2017-02-02)

Bild- und Artikelquelle: 2K | Gearbox Software