DEUS EX: MANKIND DIVIDED – Launch-Trailer veröffentlicht

Square Enix gibt die Veröffentlichung des brandneuen Launch-Trailers zu DEUS EX: MANKIND DIVIDED bekannt.

Besucher der Gamescom können DEUS EX: MANKIND DIVIDED außerdem noch bis Sonntag (21. August 2016) am Messestand von Square Enix in Halle 9, B31 anspielen!

DEUS EX: Mankind Divided spielt im Jahr 2029, zwei Jahre nach dem Aug-Vorfall, werden mechanisch augmentierte Menschen diskriminiert und an den Rand der Gesellschaft in ein Leben in Ghettos gedrängt. Spieler schlüpfen in die Rolle des augmentierten Undercover-Agenten Adam Jensen, der in einer Welt operiert, die für seinesgleichen nur Verachtung übrig hat. Ausgerüstet mit einem neuen Arsenal hochmoderner Waffen und Augmentierungen muss er die richtige Herangehensweise und die richtigen Verbündeten wählen, um eine gigantische, weltumspannende Verschwörung aufzudecken.

Ebenfalls erhältlich ist eine exklusive Collector’s Edition, welche in einer Sammler-Box geliefert wird und neben der Day-One-Edition zusätzlich eine Adam-Jensen-Figur, ein 48-seitiges Artbook und ein hochwertig gestaltetes Steelbook enthält.

Fans und Interssierte können sich mit dem neuen, kostenosen WhatsApp-Service über aktuelle Neuigkeiten zu DEUS EX: Mankind Divided versorgen.

Erkunden Sie das DEUS EX-Universum:

Bildquelle: Square Enix Europe