Entdecke The Inner World auf der PS4 und XBox One!

Das Land Asposien, umgeben vom unendlichen Erdreich, wird durch drei große Windbrunnen beatmet. Hier lebt auch Robert, der im Schatten seines Vorbilds Conroy ein beschauliches Leben als Hofmusiker führt. Dies ändert sich jedoch schlagartig, als ein Windbrunnen nach dem anderen seinen Dienst versagt und dann auch noch die Windgötter das Land heimsuchen….

Zusammen mit der mysteriösen Diebin Laura macht Robert sich auf, das Geheimnis um das Verschwinden des Windes zu lüften. Kann der junge Abenteurer seine Welt retten? Und was sind Lauras geheime Absichten dabei…?

Studio Fizbin ist ein unabhängiger Spieleentwickler in Ludwigsburg und Berlin, Deutschland. Sebastian, Alexander und Mareike vereinten ihre Kräfte 2011. Sie konzentrieren sich stark auf Story-basierte Spiele und interaktive Apps mit spannenden und einzigartigen Charakteren, Welten und Erzählungen. Ihr Herzensprojekt „The Inner World“ erhielt Wertungen jenseits der 80% und höher. Die Kritiker loben die dichte Atmosphäre, das intelligente Puzzle Design und den vielschichtigen Humor. Studio Fizbin entwickelt auch Spiele für Kunden, wie beispielsweise ein Multiplaner-Spieltisch für ein Museum oder die Elefanten App, basierend auf der berühmten TV-Sendung. Das Studio wurde bereits mehrfach mit Preisen ausgezeichnet, wie dem „Besten Familienspiel“, „Bestes Deutsches Spiel“ und „Beste Innovation“, was ihre hohen Qualitätsstandards widerspiegelt.

Die Headup Games GmbH & Co. KG ist ein unabhängiger Spiele-Publisher, der im Rahmen des Deutschen Entwicklerpreises 2013 zum Besten Deutschen Publisher ausgezeichnet wurde – wie auch bereits 2012. In Zusammenarbeit mit seinen Partnern stellt Headup Games unter der Prämisse von maximaler Spielfreude bei fairem Preis-Leistungsverhältnis den Kunden und seine Wünsche in den Mittelpunkt. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen über 100 SKU’s veröffentlicht, darunter auch viele Projekte von jungen, ambitionierten Indie-Entwicklern mit viel Potential und Kreativität. Das Portfolio umfasst hochwertige Spiele wie Superhot, Super Meat Boy, The Binding of Isaac, Terraria, Limbo, The Basement Collection, Gone Home, Q.U.B.E., Frozen Synapse sowie die Millionen-Seller und iOS-Nr.1-Hits The Inner World, Bridge Constructor und Bridge Constructor Playground.

Bildquelle: Fizbin | Headup Games