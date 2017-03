Expeditions: Viking erscheint am 27. April mit Soundtrack von Knut Haugen

Das dänische Entwicklerstudio Logic Artists hat bekanntgegeben, dass die mit Spannung erwartete Fortsetzung von Expeditions: Conquistador (2013) „Expeditions: Viking“ am 27. April 2017 erscheinen wird. Zudem verkündete das Studio, mit Knut Avenstroup Haugen einen weltweit gefeierten Komponisten mit an Bord begrüßen zu dürfen, der für die nordisch angehauchte Musikuntermalung verantwortlich zeichnen wird.

Logic Artists haben ein genaues Release-Datum für das lang erwartete Sequel von Expeditions: Conquistador veröffentlicht: Ab dem 27. April dürfen Wikinger-Fans und solche, die es noch werden wollen, mit Expeditions: Viking in See stechen. Gleichzeitig kündigte das dänische Studio an, dass man mit dem renommierten Komponisten Knut Avenstroup Haugen eine Partnerschaft eingegangen ist. Mit seinen unzähligen Preisen für diverse Soundtracks (darunter etwa Age of Conan und Lords of the Fallen) sind sich Logic Artists sicher, den perfekten Komponisten für ihr aktuelles Projekt gefunden zu haben.

Knut Hausen äußerte sich bereits im Vorfeld sehr positiv über Expeditions: Viking: „Schon als Logic Artists zum ersten Mal mit dem Projekt auf mich zukamen, dachte ich mir, wie interessant die Wikinger-Thematik sei. Skandinavien weist ein großes, kulturelles Erbe auf, sowohl historisch als auch literarisch. Von daher war ich schon früh davon überzeugt, dass dies die ideale Gelegenheit sei, um dieses Kulturerbe auch dem Rest der Welt näherzubringen.“

Expeditions: Viking beeindruckt mit einem kraftvollen Soundtrack, bei dem vor allem das norwegische Bukkehorn-Instrument (Ziegenhorn) zur Geltung kommt und dabei von einem Streichorchester sowie einer Vielzahl von nicht minder brillanten Solo-Performances untermalt wird.

Sound-Designer und Programmierer Nils Iver Holtar dazu: „Die besten Musikerfahrungen in Videospielen macht man nur mit den Stücken, welche man auch nach dem ersten Mal immer wieder hören möchte und gefesselt bleibt. Man muss sichergehen, dass der Spieler langfristig daran interessiert ist, was er gerade zu hören bekommt und die Musikuntermalung genügend Nuancen für abwechslungsreiche Klänge bietet. Wir wollten einen sehr stimmigen Soundtrack, weshalb wir froh sind, dass Knut Avenstroup Haugen schnell großes Interesse für unser Projekt zeigte.“

Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit bringt einen einzigartigen Soundtrack hervor, in dem Musik und Klangkulisse den Spieler in eine aufregende und stimmige Welt voller Gefahren eintauchen lassen. In diesem Video können Sie kurz in die Musik von Knut Haugen und Nils Holtar reinhören:

Expeditions: Viking ist der lange erwartete Nachfolger von Logic Artists’ Debüt -Titel Expeditions: Conquistator, welches erstmals auf dem PC erschien. In dem Strategiespiel übernimmt man als Thegn (nordischer Gefolgsmann) die Kontrolle über ein nordisches Dorf. Schon früh gilt es, sich gegen aggressive Nachbarn zu verteidigen, die ihre Komplotte gegen das noch junge Reich schmieden. Dabei kann man frei entscheiden, ob man ebenfalls plündernd durch die Spielwelt zieht oder langfristig Handelsbeziehungen aufbauen und politische Allianzen schmiedet. Das zweite Spiel der Expeditions-Serie versetzt den Spieler direkt ins Zeitalter der Wikinger, in dem es gilt, sich auf immer in den Annalen der nordischen Historie zu verewigen. Ganz gleich ob nun als friedlicher Händler oder gefürchteter Tyrann.

EuroVideo Medien GmbH

EuroVideo Medien GmbH ist eine Vertriebsgesellschaft von Bavaria Film GmbH und Telepool GmbH und vermarktet im Film- und im Gamesmarkt Produkte von Vertriebsauftragsgebern als auch aus dem eigenem Portfolio.

Logic Artists is an independent game development studio located in Copenhagen, Denmark. We develop games for PC and mobile devices. Logic Artists was founded in 2011 by a group of Game Design students who met while studying together at the IT University of Copenhagen. Logic Artists has come a long way since its humble beginnings. With a successful Kickstarter campaign under our belt with our first PC title: EXPEDITIONS: CONQUISTADOR and the release of our second PC title: CLANDESTINE we continue to grow and are preparing to release our third PC title, EXPEDITIONS: VIKING.

