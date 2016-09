HITMAN: Vierte Zielperson der Sarajevo Six ab 16. August verfügbar

Square Enix freut sich bekanntzugeben, dass die vierte Zielperson der Sarajevo Six ab dem 16. August parallel zum Launch von HITMAN: Episode 4 – Bangkok verfügbar ist.

Die Zielperson heißt John Stubbs und ist ein Söldner im Ruhestand, der gemeinsam mit seiner Frau seinen Urlaub im luxuriösen Himmapan Hotel in Bangkok genießt. Weil sich aktuell aber auch eine prominente Person in dem Ressort befindet, sind die Sicherheitsvorkehrungen extrem hoch …

Die Sarajevo Six sind sechs Bonusaufträge mit eigener Hintergrundgeschichte, die exklusiv für Spieler der PS4-Version von HITMAN angeboten werden.

Mit dem Intro-Paket, das die Level „Prolog“ und „Paris“ umfasst, können Spieler zur unverbindlichen Preisempfehlung von 14,99 EUR (PC: 12,99 EUR) in die Welt von HITMAN einsteigen. Nach „Sapienza“ und „Marrakesch“ erscheint als nächster Schauplatz „Bankok“. Von dort führt die Reise von HITMAN mit monatlichen Updates zu weiteren Locations: Die USA und zum Abschluss, Japan. Die einzelnen Locations sind für 9,99 EUR (UVP, PC: 7,99 EUR) erhältlich. Spieler können alternativ mit dem Upgrade-Paket für 49,99 EUR (UVP, PC: 39,99 EUR) alle weiteren Inhalte dazu kaufen oder direkt für 59,99 EUR (UVP, PC: 49,99 EUR) „The Full Experience“ kaufen. Diese umfasst alle Inhalte, die dieses Jahr erscheinen und garantiert Zugang zu allen Live-Events und Bonus-Inhalten. Anfang 2017 erscheint außerdem eine Box-Version von HITMAN im Handel.

In dem kreativen Stealth-Action-Spiel schalten Spieler mächtige und bekannte Zielpersonen an exotischen Orten in aller Welt aus, vom modischen Paris und der sonnigen Küste Italiens bis zu den staubigen und geschäftigen Märkten Marrakeschs. Die riesigen und detaillierten Sandbox-Level ermöglichen den Spielern völlige Freiheit in ihrer Vorgehensweise. Wohin Spieler vordringen, wann sie zuschlagen und wen sie erledigen – all das liegt bei Ihnen.

Bildquelle: Square Enix Europe