Konkreter Termin für Valhalla Hills auf PS4 und Xbox One

Kalypso Media hat heute ein konkretes Datum für die Veröffentlichung von Valhalla Hills – Definitive Edition genannt. Das beliebte Strategiespiel von Entwickler Funatics (Die Siedler 2, Cultures) erscheint am 28. April 2017 für die PlayStation®4 und die Xbox One. Konsolen-Wikinger schaufeln mit der Definitive Edition fette Beute auf die Festplatte: Neben dem Hauptspiel sind die digitalen Zusatzinhalte „Feuerberge“ und „Sand der Verdammten“ sowie ein neuer exklusiver Kartentyp – die „Höhlenwelten“ – mit dabei.

Über Valhalla Hills – Definitive Edition

Da arbeitet man sein Leben lang nach dem Willen der Götter, kämpft tapfer, stirbt einen ehrenhaften Tod, verdient sich seinen Platz in den ewigen Hallen Walhallas – und dann das! Nun stehen die armen Wikinger vor den Toren Asgards, doch das undankbare Götterpack schlägt ihnen schlecht gelaunt die Tür vor der Nase zu. Und wessen Schuld ist das wohl? Genau. Die der Spieler!

Die Spieler nämlich nehmen die Rolle von Leko ein, dem jüngsten Sohn Odins und Gott der Baumeister. Leko wurde nach Midgard (also quasi auf die Erde) verbannt, weil er die Erwartungen seines Vaters nicht erfüllen konnte. Zu allem Übel findet er sich inmitten einer Horde ebenso verstoßener Wikinger wieder. Verbunden durch ein gemeinsames Schicksal, liegt es nun an den Spielern, den irdischen Kameraden zu göttlichem Ruhm zu verhelfen und sich als Odins würdig zu erweisen.

Valhalla Hills ist ein klassisches Aufbauspiel, in dem Spieler eine Wikingersiedlung mithilfe eines anspruchsvollen und ausbalancierten Wirtschaftssystems verwalten. Die verbannten Wikinger gehören zurück nach Asgard, hinauf auf die Hügel von Walhalla, wo ein magisches Portal wartet, um Spieler zu ihrem rechtmäßigen Platz im Reich der Götter zu führen.

Doch die sonst so mächtigen Wikinger sind den Gefahren und Herausforderungen der Berglandschaften alles andere als gewachsen. Sie benötigen Schutz: Nahrung und Rohstoffe, um ihr Lager weiter auszubauen, und natürlich um mächtige Feinde zu bezwingen!

Features von Valhalla Hills – Definitive Edition

Von den Entwicklern der Kult-Klassiker „Die Siedler 2“ und „Cultures“.

Errichten und verwalten einer Wikingersiedlung mit über 35 verschiedenen Gebäuden.

Eroberung gewaltiger Berghänge und Kampf gegen gefährliche Gegner wie Frostriesen, Lavakriecher oder Mumien.

Vielfältige Landschaften: Schneebedeckte Hänge, trockene Wüstendünen, feuriges Vulkangestein oder beklemmende Höhlen – jeder Kartentyp wartet mit völlig neuen Herausforderungen auf die Spieler.

Die Definitive Edition beinhaltet die digitalen Zusatzinhalte „Feuerberge“ und „Sand der Verdammten“ sowie einen neuen exklusiven Kartentyp – die „Höhlenwelten“.

Zufällig generierte Karten, Tag- und Nachtwechsel und ein gut ausbalanciertes Wirtschaftssystem sorgen für Abwechslung und endlosen Spielspaß.

Die Kalypso Media Group ist ein unabhängiger Publisher, Entwickler und Vermarkter von interaktiver Unterhaltungs-Software mit 100 Angestellten an 7 Standorten in Deutschland, England und den USA. Zur Unternehmensgruppe gehören die Kalypso Media Group GmbH in Worms, die Kalypso Media UK Ltd. in Bracknell, die Kalypso Media USA Inc. in Ridgewood, die Kalypso Media Digital Ltd. mit Sitz in Großbritannien sowie die 2015 gestartete Kalypso Media Mobile in Hamburg. Außerdem verfügt das Unternehmen mit den Realmforge Studios (München) und den Gaming Minds Studios (Gütersloh) über zwei eigene Entwicklungsstudios. Zu den Produkten der Kalypso Media gehören die sowohl bei Kritikern als auch Spielern beliebten Tropico 3, Tropico 4, Tropico 5, Sins of a Solar Empire (Europa und Asien) sowie die Dungeons-Serie als auch das jüngst erschienene raue Action-RPG Vikings – Wolves of Midgard. Zu den bald erscheinenden Titeln gehört das RTS-Highlight Sudden Strike 4 (Sommer 2017), die Höhlen-Sim Dungeons 3 (Q3 2017), die Tycoon-Saga Railway Empire (Q4 2017), die Konsolenversionen (PS4 und Xbox One) der beliebten Strategie-Spiele Valhalla Hills – Definitive Edition (28. April 2017) und Blackguards 2 (2017).