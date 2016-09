MAFIA III Video: Vito – The Throwback

2K und Hangar 13 haben einen neuen Trailer für Mafia III mit dem Titel „Vito – The Throwback“ veröffentlicht, den vierten Trailer einer sechsteiligen Reihe zum bevorstehenden Open-World-Verbrecherspiel, die im Laufe der kommenden Wochen erscheint. Diese Folge stellt Vito Scaletta, den Hauptdarsteller aus Mafia II vor, der vor den Ereignissen in Mafia III durch die Familie von Empire Bay nach New Bordeaux verbannt wurde.

In „Vito – The Throwback“ erfährt man mehr über den Mann, der von seiner Vergangenheit verfolgt wird und sogar im Anblick der Gefahr loyal bleibt, um einen alten Freund zu rächen.

Um mehr über Vito Scaletta und die Mafia-Reihe zu erfahren, können Sie Mafia II mit 80 Prozent Rabatt auf Steam erwerben. Dieses Angebot gilt bis zum Samstag, 13. August um 20 Uhr MEZ.

Mafia III spielt in der offenen Welt von New Bordeaux, einer neu erdachten Version des turbulenten New Orleans von 1968, komplett mit von der Ära inspirierten Autos, Mode und Musik. Nach Jahren des Kampfes in Vietnam hat Lincoln Clay eines begriffen: Familie ist nicht das, in was man hineingeboren wurde – es sind die Menschen, für die man sterben würde. Zurück in seiner Heimatstadt New Bordeaux will Lincoln seine kriminelle Vergangenheit hinter sich lassen. Doch als seine Ersatzfamilie, der schwarze Mob, von der italienischen Mafia betrogen und ermordet wird, baut Lincoln sich aus den Trümmern seiner alten Welt eine neue Familie auf und startet einen Rachefeldzug militärischer Ausmaße gegen die Verantwortlichen. Wer in den Straßen von New Bordeaux überleben will, muss wilde Schießereien, brutale Faustkämpfe, rasante Fahrmanöver, schwierige Entscheidungen und Gossentricks meistern. Aber mit den richtigen Leuten schafft man es an die Spitze der Unterwelt der Stadt.

Die Standardedition sowie die limitierten Deluxe- und Collector’s Editionen von Mafia III sind ab dem 7. Oktober 2016 für das PS4™-System, Xbox One und Windows PC erhältlich. Mafia III hat noch keine Altersfreigabe erhalten. Für weitere Informationen abonnieren Sie Mafia III bei YouTube, folgen Sie uns beiTwitter, werden Sie Fan aufFacebook.

