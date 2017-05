Mit „Pixel Heroes: Byte & Magic“ beginnt heute eine spaßige Reise zurück in die 80er

Erinnert ihr euch noch an das goldene Zeitalter der Rollenspiele? Euer erster Abstieg in den stygischen Abgrund? An das erste Mal, als ihr Auge in Auge mit einem Beholder standet? Die endlosen Abende, an denen ihr den Gesängen der Barden gelauscht habt?

Es ist an der Zeit, diese wundervollen Erinnerungen wiederaufleben zu lassen – mit der heutigen Veröffentlichung von Pixel Heroes: Byte & Magic auf der Xbox One. Das Spiel ist ab sofort für 9,99 Euro im Store erhältlich:

Über Pixel Heroes: Byte & Magic

„Höret! Das Ende ist nahe!! Gewahrt meiner Worte und bereitet euch vor! Ein uralter Kult hat seinen Fuß in dieses Land gesetzt! Sie nennen sich ‚Die Söhne des MorgenGRAUENS‘ und beten eine Kreatur aus alter Zeit an. Sie werben überall auf der Insel um Streiter für ihre dunkle Sache! Ich fürchte, sie wollen jenes erwecken, welches lieber schlafen sollte. Ein dunkles und böses Wesen! Ein Zerstörer von Welten! Verbringt eure letzten Tage weise…“

Betritt die Welt von Pixel Heroes und mach dich bereit für ein aufregendes Rollenspiel/Roguelike Abenteuer, wie du es noch nie zuvor gesehen hast. Erkunde eine Welt voller urkomischer Ereignisse, tödlichen Dungeons und den wahrscheinlich verrücktesten Gestalten, denen du je in einem Spiel begegnen wirst.

Wähle drei Helden für dein Team und schicke sie auf eine Reise, die bei jedem Spiel komplett unterschiedlich verlaufen wird. Bade in einem Meer aus zufällig generierter Beute und besiege die dämonischen Kräfte, welche die Stadt Pixton bedrohen.

FEATURES

30 einzigartige Heldenklassen zum Freischalten. Jede mit seinen eigenen Fähigkeiten und Eigenschaften.

Mehr zufällig generierte Äxte, Speere, Streitkolben, Schwerter, Schilde, Bögen, Armbrüste und Zaubersprüche als ein Lama Haare am Körper hat.

13 mystische und schaurig-schöne Dungeons zum Erkunden. Jeder mit einem epischen Bosskampf am Ende.

3 freischaltbare Kampagnen, jede mit einem eigenen finalen Dungeon und Endgegner.

Permadeath! Du weißt, dass du es willst!

Ein detaillierter Friedhof, auf dem du deine gefallenen Helden betrauern kannst. Vergleiche ihre Werte und sieh nach, welche ihrer Entscheidungen zu ihrem tragischen Tod geführt hat.

Komplett durchgeknallte Nichtspieler-Charaktere, jeder mit einer eigenen Geschichte, durch die du cooles Zeug freischalten kannst.

Tonnen von zufälligen Ereignissen, denen du auf deinen Wegen begegnest und die wichtige Entscheidungen von dir verlangen. Wirst du wie verrückt eine Katze anschreien?

Viele Errungenschaften warten auf Freischaltung. Versuche, sie alle zu bekommen und der größte Pixel Hero aller Zeiten zu werden!

Headup Games ist ein weltweit agierendes Entwicklungs- und Vermarktungsstudio, welches innovative und hochwertige Titel im Bereich der unabhängigen Spielentwicklung betreut. Seit seiner Gründung 2009 hat das Unternehmen über 100 Spiele veröffentlicht und ist auf allen führenden Plattformen wie Konsolen, PCs und Mobilgeräten heimisch. Mit über 50 Millionen erreichten Spielern auf Mobile und mehreren Millionen Nutzern auf PC und Konsolen zielt das Unternehmen stets darauf ab, die Sichtbarkeit und den kommerziellen Erfolg seiner Partner zu erhöhen, die über Konventionen und Grenzen hinaus denken.

Über The Bitfather

THE BITFATHER ist ein kleines Indie-Entwicklerteam aus Deutschland; gegründet 2014. Es besteht aus dem Lead Designer Thomas Hirsch, Programmierer Christian Schulz und dem Komponisten Manuel Krusy.