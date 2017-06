Neuer Couch Koop-Modus für Vikings – Wolves of Midgard

Seit der Veröffentlichung von Vikings – Wolves of Midgard schnetzeln sich Spieler ihren Weg durch die Kampagne im Einzelspieler und Online-Mehrspieler Modus und vernichten dabei unzählige Feinde im Namen der alten Götter. Und nun hat Odin die Gebete der Fans erhört: Kalypso Media und Entwickler Games Farm präsentieren nach unermüdlicher Arbeit hinter den Kulissen stolz den lokalen Couch Koop-Modus als Teil eines großen Updates für Windows PC und PS4, sowie demnächst auch für Xbox One! Ab sofort können sich zwei Spieler auf einem System gegenseitig Wärme spenden, während sie durch die eisigen Weiten Midgards streifen und gemeinsam Horden von Monstern und rivalisierende Stämme auslöschen.

Neben dem Couch Koop-Modus beinhaltet das Update außerdem signifikante Änderungen am “New Game+” Modus: Krieger und Schildmaiden können nun ihre hart erkämpfte Ausrüstung und mächtige Artefaktwaffen in neue Spielzyklen mit stetig steigendem Schwierigkeitsgraden übertragen. Zusätzlich finden Spieler ab sofort im Zentrum ihres Wikingerdorfes die von Fans heiß begehrte „Truhe“, die es ermöglicht, Ausrüstungsgegenstände zwischen Spielercharakteren auszutauschen. Außerdem können Spieler nun Items mit ihren Mitstreitern im Multiplayer Modus teilen; und das sowohl im Onlinespiel als auch im lokalen Multiplayer.

Weiter Änderungen beinhalten unter anderem Verbesserungen an den Prüfungen der Götter, neue Effekte für legendäre Items, Anpassungen diverser Bosskämpfe und Talismane sowie Verbesserungen an Sounds, Voiceovers, Stabilität, Benutzerinterface, Leistung und Übersetzung. Für ein detailliertes Changelog besuchen Sie bitte die Kalypso Media Foren.

Kalypso Media und Games Farm geben darüber hinaus bekannt, dass an Vikings – Wolves of Midgard kontinuierlich gearbeitet wird um in naher Zukunft weitere kleine, von den Spielern gewünschte Verbesserungen umzusetzen.

Über das Spiel Vikings – Wolves of Midgard:

Vikings – Wolves of Midgard versetzt Spieler in eine brutale Fantasy-Welt, in der sich der kriegerische Alltag der Wikinger mit nordischer Mythologie verbindet. Als Häuptling führen Action-RPG-Fans ihren Clan in den Kampf gegen die zerstörerischen Kreaturen des Fimbulwinters und verhindern die vollständige Vernichtung Midgards – der Welt der Wikinger.

Dem Ruf des Schicksals folgend, stürzen sich Spieler mit Schwert und Magie auf haushohe, furchterregende Jötunn, Horden von Untoten und eine Vielzahl weiterer Bestien Ragnaröks, während die allgegenwärtige Kälte droht, alles Leben auszulöschen. Eins mit der Waffe, werden die verborgenen Kräfte von Schilden und Schwertern, Zweihandhämmern, beidhändig geführten Äxten oder Bögen entfesselt. Blutopfer sorgen für die Verbesserung einer Vielzahl von Charakter-Fähigkeiten. Features von Vikings – Wolves of Midgard

Fantasy trifft nordische Mythologie: Als grimmiger Wikingerkrieger oder erbarmungslose Schildmaid bahnen Sie sich Ihren Weg vom irdischen Midgard über das frostige Niflheim bis hin zum brodelnden Balheim (Muspelheim).

Die Gefahren des Fimbulwinters: Im Angesicht der frostigen Kälte des ewigen Winters und Horden von Gegnern kämpfen Sie ums nackte Überleben.

Zerstörbare Welt: Nutzen Sie die Umgebung zu Ihrem Vorteil und begraben Sie Ihre Gegner unter herabstürzenden Steinen oder befördern Sie sie über die Klippen direkt ins Meer.

Teamwork: Im 2-Spieler Couch- oder Online-Koop-Modus kämpfen Sie sich zusammen mit einem Freund durch die gnadenlose Welt von Midgard und wählen aus 4 Schwierigkeitsgraden. Sind Sie stark genug für den erbarmungslosen Hardcore-Modus?

Tribut an die Götter: Erlangen Sie die Gunst der Götter mit dem Blut gefallener Gegner und entfesseln Sie Ihre wahren Kräfte und Fähigkeiten.

Berserkerwut: Lassen Sie sich im richtigen Moment von Ihrem Zorn übermannen, verfallen Sie in eine wilde Raserei und bezwingen Sie selbst die stärksten Feinde.

Kampfkunst: Perfektionieren Sie den Umgang mit Schwert, Bogen und verzauberten Stäben, um deren volles Potential auszuschöpfen.

Die Macht der Götter: Tragen Sie das Amulett von Thor oder Loki, nutzen Sie deren magische Fähigkeiten und stellen Sie Ihr Können in den Prüfungen der Götter unter Beweis.

Der Clan der Wölfe: Bauen Sie Ihr zerstörtes Heimatdorf wieder auf und führen Sie Ihren Clan an die Spitze der Nahrungskette.

Legendäre Waffen: Sammeln Sie die über ganz Midgard verstreuten Fragmente mystischer Waffen und Rüstungen, um auch die furchteinflößendsten Feinden zu besiegen.

Meisterklasse: Stellen Sie sich im New Game+ erneut den tödlichen Gefahren von Midgard und bringen Sie Ihren bestehenden Charakter ans Limit.

Fakten über Vikings – Wolves of Midgard

Titel: Vikings – Wolves of Midgard

Plattformen: PlayStation®4, Xbox One, Windows PC, Mac und Linux

Entwickler: Games Farm

Genre: Action-RPG

Release: erhältlich (Mac und Linux folgen)

