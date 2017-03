Neuer DLC und kostenloses Update für Dragon Ball Xenoverse 2 veröffentlicht

BANDAI NAMCO Entertainment Europe veröffentlicht heute das zweite DLC-Paket von DRAGON BALL XENOVERSE 2: Das DB Super Pack 2. Das neue DLC-Paket dreht sich ganz um die jüngsten Ereignisse der Anime-Serie Dragon Ball Super und ist sowohl im Season Pass als auch individuell erhältlich.

Die Geschichte wurde geändert und Champa, der Gott der Zerstörung, nähert sich der Conton City! Spieler erwartet eine brandneue Szenario-Quest, in der sie sich den Kämpfern des sechsten Universums stellen müssen. Im Zuge dessen sind zwei neue Charaktere spielbar: Champa und Vados. Darüber hinaus gibt es eine neue Stage, ein neues Fahrzeug, neue Kostüme, Attacken und vieles mehr.

Neben dem zweiten DLC-Paket ist ein großes kostenloses Update verfügbar, das neue Expertenmissionen (Broly & Janemba), Attacken, Kostüme (die Outfits von Zangya, Bido und Android 15 sowie Metall-Coolers Rüstung) und Regeln für das Tenkaichi-Turnier sowie den Tenkaichi-Turnier-Jersey hinzufügt.

DRAGON BALL XENOVERSE 2 ist seit dem 28. Oktober 2016 in Europa, im Nahen Osten, in Australasien und Afrika für das PlayStation®4 Computer Entertainment System, Xbox One und auf STEAM® erhältlich.

