Portal Knights Testversion ab 20. April 2017 verfügbar

505 Games und Keen Games freuen sich, bekannt zu geben, dass PORTAL KNIGHTS-Fans und solche, die es werden wollen, dank einer kostenlosen Testversion, die am 20. APRIL für PS4 und Xbox One erscheint, die Gelegenheit haben werden, unverbindlich und kostenfrei in das preisgekrönte 3D-Sandbox-Action-Rollenspiel reinzuschnuppern.

Die komplett lokalisierte Testversion von Portal Knights ermöglicht es den Spielern, schon vor der Veröffentlichung in das Spiel einzutauchen und die erste Insel sowohl im Einzelspieler- als auch im lokalen 2-Spieler-SplitScreen-Modus zu erkunden und dabei die Grundlagen des Kampfs und der Herstellung kennenzulernen. Auf Wunsch können die eigenen, erspielten Speicherstände aus der Testversion bei Veröffentlichung auf die Vollversion übertragen werden.

Hier eine Übersicht der Features der kostenlosen Testversion von Portal Knights:

Erstelle deinen eigenen Helden: Wähle eine Klasse – Waldläufer, Magier oder Krieger – und passe das Aussehen des Avatars mit einem wirkungsvollen Editor an. Erkunde das Aufstufungs- und Fähigkeitensystem, um einen einzigartigen Portalritter zu schmieden und stelle ihm einen tierischen Begleiter zur Seite, der ihm auf seinem Abenteuer beisteht.

Wähle eine Klasse – Waldläufer, Magier oder Krieger – und passe das Aussehen des Avatars mit einem wirkungsvollen Editor an. Erkunde das Aufstufungs- und Fähigkeitensystem, um einen einzigartigen Portalritter zu schmieden und stelle ihm einen tierischen Begleiter zur Seite, der ihm auf seinem Abenteuer beisteht. Erlernen der Grundlagen von Portal Knights : Steigere dein taktisches Kampfgeschick, indem du dich tagsüber Furcht erregenden Blobs stellst, während nachts die tödlichen Schattenritter herauskommen. Nutze das tiefgehende Herstellungssystem und setze abgebaute Ressourcen ein, um neue Ausrüstung und Rüstungsteile zu erstellen. Unternimm die ersten Schritte in Richtung gemütliche, stattliche Burg, indem du dein heruntergekommenes Bauernhaus renovierst und Getreide anbaust. Erkunde die Insel und finde ein Dungeon voller Skelette und Schätze bei deiner Suche nach Portalsplittern, um das Tor zur nächsten Insel zu öffnen. Vorwärts, Abenteurer!

: Steigere dein taktisches Kampfgeschick, indem du dich tagsüber Furcht erregenden Blobs stellst, während nachts die tödlichen Schattenritter herauskommen. Nutze das tiefgehende Herstellungssystem und setze abgebaute Ressourcen ein, um neue Ausrüstung und Rüstungsteile zu erstellen. Unternimm die ersten Schritte in Richtung gemütliche, stattliche Burg, indem du dein heruntergekommenes Bauernhaus renovierst und Getreide anbaust. Erkunde die Insel und finde ein Dungeon voller Skelette und Schätze bei deiner Suche nach Portalsplittern, um das Tor zur nächsten Insel zu öffnen. Vorwärts, Abenteurer! Erlebe dein Abenteuer solo oder zusammen mit Freunden: In der Testversion kannst du das Spiel sowohl im Einzelspieler- als auch im Offline-Kooperationsmodus für zwei Spieler am geteilten Bildschirm spielen. Errichtet auf der ersten Insel gemeinsam Bauwerke, erkundet Dungeons, besiegt Monster, schließt Quests ab und handelt mit Gegenständen.

In der Testversion kannst du das Spiel sowohl im Einzelspieler- als auch im Offline-Kooperationsmodus für zwei Spieler am geteilten Bildschirm spielen. Errichtet auf der ersten Insel gemeinsam Bauwerke, erkundet Dungeons, besiegt Monster, schließt Quests ab und handelt mit Gegenständen. Übertragung der Spielfortschritte in die Vollversion: Die Speicherdaten der kostenlosen Testversion können bei Veröffentlichung in die Vollversion übertragen werden, damit das eigene Abenteuer dort fortgesetzt werden kann, wo man es verlassen hat!

NEUER VERÖFFENTLICHUNGSTERMIN

Um einen zusätzlichen Feinschliff bei der Entwicklung zu ermöglichen, erscheint PORTAL KNIGHTS jetzt im Einzelhandel in D-A-CH für PS4 und XBOX One am 18. Mai 2017 und als digitaler Download sowie im Handel im Rest von Europa am 19. Mai, am 23. Mai in den USA.

PORTAL KNIGHTS beendet im selben Zeitraum auch die Early Access-Phase auf STEAM mit der Vollversion „1.0“.

Exklusiv für D-A-CH gibt es eine sogenannte „Limitierte Erstauflage“, die kostenfrei diverse digitale Boni beinhaltet – egal bei welchem Händler das Produkt gekauft wird.

505 Games ist ein globaler Videogames-Publisher, der Spiele für alle Altersgruppen auf führenden Konsolen- und Handheld-Systemen sowie mobilen Geräten und sozialen Netzwerken veröffentlicht. Zu den Produkt-Highlights von 505 Games zählen Spiele wie Sniper Elite 3, PAYDAY 2, Brothers – A Tale of Two Sons, Terraria, How to Survive, Defense Grid 2, ABZU, ADR1FT, Assetto Corsa und Portal Knights.

505 Games verfügt über internationale Niederlassungen in Los Angeles, Milton Keynes, (Großbritannien), Lyon, München/ Burglengenfeld, Mailand, Madrid und Shenzhen (China) sowie ein weites Netzwerk von Vertriebspartnern in Nordeuropa und Australien.