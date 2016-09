Solar Shifter EX hebt in Kürze auf der Xbox One ab

Headup Games meldet heute die baldige Veröffentlichung ihres ersten Sci-Fi Shooter für die XBox One: Solar Shifter EX. In einem furiosen Feuerwerk aus Projektilen und Explosionen behauptet sich der Spieler gegen eine außerirdische Bedrohung. Zusätzlich besitzt man die einzigartige Fähigkeit zu „shiften“ – entweder direkt ins Getümmel, oder um sich aus brenzligen Situationen zu retten.

Solar Shifter EX erscheint am 26. August und ist ein weiteres Ein-Mann-Projekt von Ede Tarsoly, dem Kopf hinter Elder Games und herausragendem Schöpfer des bekannten Strategiespiels Meridian:New World.

Solar Shifter EX ist ein Science-Fiction Shoot ‚em up mit der einzigartigen Möglichkeit zu „shiften“. Der Spieler warpt sich mitten in die Action und steuert sein Raumschiff in fremden Galaxien und weit entfernten Planetenoberflächen durch brenzlige Kampfsituationen. Die einzige Waffe ist das Schiff selbst: Der „Phase Shifter“ ist ausgestattet mit einem einzigartigen Sprung-Antrieb der es dem Piloten ermöglicht, bei Bedarf per schnellem Sprung aus brenzligen Situationen entkommen. Diese Technik ist von extremer Wichtigkeit, um dem Kugelhagel zu überstehen, der das Schiff von allen Seiten bedroht. Dank der Storyline, die sich über zahllose Welten erstreckt, trifft der Spieler auf mächtige Gegnerflotten und wunderschöne Landschaften; dabei immer das eine Ziel im Kopf: Das sterbende Sonnensystem unter allen Umständen lebend verlassen.

Die einzigartige „Shift“ Mechanik bringt ein völlig neues Level an Tiefe in ein Shmup

18 knallharte Missionen

8 wunderschöne Umgebungen

Über 40 Gegnertypen erwarten dich

Upgrade dein Schiff

4 spielbare Schiffe: dein Hauptschiff und drei mächtige Alienschiffe.

Die Headup Games GmbH & Co. KG ist ein unabhängiger Spiele-Publisher, der im Rahmen des Deutschen Entwicklerpreises 2013 zum Besten Deutschen Publisher ausgezeichnet wurde – wie auch bereits 2012. In Zusammenarbeit mit seinen Partnern stellt Headup Games unter der Prämisse von maximaler Spielfreude bei fairem Preis-Leistungsverhältnis den Kunden und seine Wünsche in den Mittelpunkt. Seit seiner Gründung hat das Unternehmen über 100 SKU’s veröffentlicht, darunter auch viele Projekte von jungen, ambitionierten Indie-Entwicklern mit viel Potential und Kreativität. Das Portfolio umfasst hochwertige Spiele wie Superhot, Super Meat Boy, The Binding of Isaac, Terraria, Limbo, The Basement Collection, Gone Home, Q.U.B.E., Frozen Synapse sowie die Millionen-Seller und iOS-Nr.1-Hits The Inner World, Bridge Constructor und Bridge Constructor Playground.

Über Elder Games

Der unabhängige Spieleentwickler Elder Games wurde im Jahr 2004 gegründet und zeichnet sich durch eine eher ungewöhnlichen Arbeitsweise aus: Der leitende Entwickler Ede Tarsoly arbeitet mit verschiedenen externen Freelancern auf projektbasierter Basis zusammen. Die externen Teammitglieder greifen ihrem Gebiet im Schnitt auf über 10 Jahre Erfahrung zurück und haben zuvor an vielen anderen Titeln gearbeitet. Das im Jahre 2014 erschiene und von der Kritik gefeierte RTS „Meridian: New World“ war der erste große Titel von Elder Games. Jetzt ist es Zeit zurückzukehren – mit Meridian: Squad 22.

Bildquelle: Headup Games