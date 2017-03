Street-Basketball-Titel 3on3 Freestyle heute für PS4 veröffentlicht

Die Entwickler und Publisher von Joycity kündigen an, dass 3on3 Freestyle, ihr schnelles, arcadelastiges half-court Street-Basketball-Game, ab heute offiziell und mit deutscher Sprachfassung für PlayStation® 4 (PS4) verfügbar ist. Außerdem wird eine strategische Partnerschaft mit Ball Up, der #1 Street-Basketball-Marke aus den USA, sowie Risewear, einer ‚Athleisure’-Linie bestehend aus Sneakers und Klamotten, bekanntgegeben, um die farbenfrohen Ball Up-Jerseys und Risewear-Schuhe im Spiel anzubieten. 3on3 Freestyle – mit seinen legendären Basketballplätzen, einem spaßigen und dynamischen Hip-Hop Soundtrack und, in Anerkennung der urbanen Kultur, großartiger Straßen-Atmosphäre – ist ab jetzt als freier Download im PlayStation®Store verfügbar.

In 3on3 Freestyle spielen 15 farbenfrohe, einzigartige Basketballspieler auf spezifischen Positionen, ausgestattet mit eigenen Fähigkeiten und Moves. Spieler können schnelle Pässe werfen, mitreißende Dribblings hinlegen oder sich ihren Weg durch die Verteidiger bahnen, um das Spiel zu gewinnen. Teammitglieder müssen sich gut überlegen, welche Spieler sie wählen, damit sie das richtige Team für ihren bevorzugten Spielstil zusammenstellen und sich auf ihre Gegner einstellen können. Zusätzlich zu unterschiedlichen physischen und technischen Attributen gibt es zu jedem Charakter eine eigene Hintergrundgeschichte, geschrieben mit Hilfe des legendären Autors Evan Skolnick, die sich entfaltet, während Spieler Fortschritte im Spiel machen.

Ezra Choi, Game Producer bei Joycity, erklärt: „Von Beginn an hat mit Ball Up alles gepasst. Als Firmen teilen wir dieselben Werte und sie haben eine großartige Rolle dabei gespielt, uns bei der Entwicklung zu helfen – angefangen beim Stil, der Musik, den Charakteren, etc. Für den Launch-Trailer haben wir die Spieler Grayson “The Professor” Boucher, Guy Dupuy a.k.a “Easy J” und Chris Staples in unser Studio eingeladen, ihre Parts zu spielen. Sogar noch spannender ist, dass wir bald bekanntgeben werden, welche Spieler einen Auftritt im Spiel haben werden!”

Features von 3on3 Freestyle

Spieler:

Mit 15 bunten Charakteren hängt der Erfolg von den Skills ab und legt Schwerpunkte auf Training. Jeder der Charaktere gewinnt Punkte, mit denen sich Fähigkeiten freischalten und upgraden lassen, so wie Dunks, Würfe aus der Distanz, Ausdauer u.v.m.

Time Out:

Teams können in jedem Match einen Auswechselmodus auslösen, der allen Mitspielern Charakterwechsel ermöglicht.

Couch Gaming:

Die Option auf lokalen Online-Coop-Multiplayer ermöglicht drei Spielern von derselben Couch aus, Spieler auf der ganzen Welt herauszufordern.

Spielmodi:

3on3 Freestyle bietet zwei unterschiedliche Spielmodi:

3 on 3 online : Mit Freunden zuhause und zusammen mit Spielern aus aller Welt.

: Mit Freunden zuhause und zusammen mit Spielern aus aller Welt. 1 on 1 online : Spieler messen sich in fieberhaften Duellen

„Ich finde die Partnerschaft mit Joycity und die Möglichkeit, Ball Up und Risewear in 3on3 Freestyle einzubauen und Spielern verfügbar zu machen, wahnsinnig aufregend”, so Demetrius Spencer, CEO von Ball Up.

Joycity is a Korean game developer and publisher based near Seoul. Since 1994, Joycity has developed various types of games, each based on original ideas and innovative technological expertise. With the creation of “FreeStyle,” the first Korean online sports game for PCs, Joycity has made a name for itself as a leader in the bracket of first generation developers in its country. Ongoing success has given “Freestyle 2” and “Freestyle Football” global recognition in sports video games. Currently Joycity developers are experimenting with new genres, as seen in “Gunship Battle,” “Warship Battle,” and the board game “Game of Dice.” Since 2014, Joycity has invested heavily in research and development and is committed to the production of console games and its focus on virtual reality. Joycity affirms its ability to offer cross-platform gaming experiences, is on the cutting edge of innovation and reaches a community of international players.

Ball Up brings the game of streetball from the playground into arenas. With an all-star roster of the world’s best players, a tour and TV shows, we’re innovating in the game of streetball while staying close to its roots.

Risewear is a lifestyle athleisure brand born from today’s culture. The brand conveys the cool factor and blurs the line between sportswear and everyday wear. Risewear is ideal for the customer who desires affordably priced apparel without sacrificing quality, and great design. The brand offers versatile styles and accessories, perfect for the man or woman on the go.

Bildquelle: 3on3 Freestyle | Joycity | Ball Up