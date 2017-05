Umfangreicher Gameplay-Trailer von Sniper Elite 4 veröffentlicht

Rebellion hat einen neuen Gameplay-Trailer zu dem am 14. Februar erscheinenden Sniper Elite 4 veröffentlicht, der die vielen Facetten des Spiels detailliert präsentiert.

Vorgestellt werden unter anderem die folgenden Features:

Eine weitläufige Kampagne für 1-2 Spieler : Spieler erleben Italien im Jahr 1943 und kämpfen Seite an Seite mit den tapferen Männern und Frauen des Widerstands. Dabei gehen sie den Spuren einer beängstigenden Geheimwaffe nach, die die Bestrebungen der gesamten Alliierten bedroht.

: Spieler erleben Italien im Jahr 1943 und kämpfen Seite an Seite mit den tapferen Männern und Frauen des Widerstands. Dabei gehen sie den Spuren einer beängstigenden Geheimwaffe nach, die die Bestrebungen der gesamten Alliierten bedroht. Eine detaillierte und belohnende Scharfschützensimulation : Mit einem Gefühl für Wind und Schwerkraft sowie durch das adjustieren des Gewehrs, können Schüsse über unglaubliche Distanzen getroffen werden.

: Mit einem Gefühl für Wind und Schwerkraft sowie durch das adjustieren des Gewehrs, können Schüsse über unglaubliche Distanzen getroffen werden. Weitläufige Umgebungen mit hunderten Gegnern und Fahrzeugen : Spieler können sich ihre eigene Scharfschützenposition suchen, sich geschickt den Blicken der feindlichen Einheiten entziehen und sie aus dem Hinterhalt ausschalten. Mit einer Kombination aus schallgedämpften Waffen und tödlichen Fallen werden gegnerische Formationen zerschlagen, um die eigentliche Zielperson zu isolieren.

: Spieler können sich ihre eigene Scharfschützenposition suchen, sich geschickt den Blicken der feindlichen Einheiten entziehen und sie aus dem Hinterhalt ausschalten. Mit einer Kombination aus schallgedämpften Waffen und tödlichen Fallen werden gegnerische Formationen zerschlagen, um die eigentliche Zielperson zu isolieren. Umfangreiches, individualisierbares Arsenal : Ikonische Gewehre, Maschinenpistolen, Schrotflinten, Sprengstoff-Fallen und schwere Waffen des zweiten Weltkriegs stehen vor jeder Mission zur Auswahl. Außerdem kann die Ausrüstung, wie Eigenschaften der Gewehre, im Spielverlauf verbessert werden.

: Ikonische Gewehre, Maschinenpistolen, Schrotflinten, Sprengstoff-Fallen und schwere Waffen des zweiten Weltkriegs stehen vor jeder Mission zur Auswahl. Außerdem kann die Ausrüstung, wie Eigenschaften der Gewehre, im Spielverlauf verbessert werden. Herausfordernde Online Koop- und Mehrspieler-Modi: Auf sechs speziell für diese Modi entworfenen Karten, können sich sowohl bis zu vier Spieler zusammen gegen feindliche Wellen behaupten, als auch in sieben kompetitiven Modi für bis zu zwölf Spieler, gegeneinander antreten.

Bald ist es an der Zeit, in die Maschine nach Italien zu steigen und dort dafür zu sorgen, dass sich das Blatt wieder in Richtung eines alliierten Siegs in Europa wendet.

Bildquelle: Sniper Elite