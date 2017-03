Mit Style und Sound aus Warframe – Digital Extremes und iam8bit gehen Kooperation ein

Der Independent-Games-Entwickler und -Publisher Digital Extremes und Pop-Kultur-Trendsetter iam8bit geben heute ihre Zusammenarbeit offiziell bekannt. Die künftige Kooperation steht ganz im Zeichen von Warframe® und wird besonderen Art-House-Merchandise zum kooperativen Online-Action-Hit hervorbringen.

Digital Extremes hat insgesamt 24 Musikstücke aus Warframe und der ersten cinematischen Quest, The Second Dream, für den Soundtrack auf Vinyl Doppel-LP remastert. Den Soundtrack als digitalen Download erhalten Vinyl-Käufer automatisch. Abgerundet wird das Set durch ein Original-Artwork des gefeierten spanischen Zeichners Patricio Betteo. Der düstere, energetische Electronic-Sound stammt hingegen vom talentierten Hollywood-Komponisten Keith Power (Avengers: Age of Ultron, Criminal und Hawaii Five-0) unter der Leitung von Audio Director George Spanos und dem hauseigenen Soundteam von Digital Extremes.

Die neu geschlossene Zusammenarbeit mit iam8bit bringt ebenso limitierte Warframe Kunstdrucke hervor. Jeder der 32 Warframes aus dem Spiel trägt Patricio Betteo‘s stilisierte Handschrift und präsentiert sich als unverwechselbares, abstraktes und illustratives Kunstwerk. Die einzelnen Kunstdrucke kommen im Giclée-Format 15×15 cm (6×6 Zoll) und wurden mit Archival-Inks erstellt und auf säurefreies Papier gedruckt. Sie werden zufällig zusammengestellt in verdeckten Taschen mit fünf Motiven oder im kompletten Set mit 32 ausgeliefert, um sie zu sammeln, zu tauschen oder einzurahmen. Die Vorbestellungsaktion startet am 17. März und wird nach 31 Tagen wieder beendet. Daneben werden die Kunstdrucke durchnummeriert, um die genaue Menge an Bestellungen zu dokumentieren.

Weiterhin zeigt eine erste Reihe einzigartiger Pins die bekannten Glyphen aus dem Spiel und kann bereits im Online-Shop von iam8bit unter https://store.iam8bit.com vorbestellt werden.

Der Warframe Soundtrack beinhaltet 24 Tracks aus dem Spiel bzw. The Second Dream, der cinematischen Quest aus dem Jahr 2015. Die komplette Liste im Überblick:

This Is What You Are

Hunhow

The Second Dream

Wretched Things

Ghosts of Voids

Corrupted

Derelicts

The Creeping Dark

Archwing

Wings of War

The Witches Lair

Red Broth

Origin System

Vor’s Prize

Corpus Greed

March of the Moa

Our Disease

Consume Us

Grineer Onslaught

The Profit

Gene Molds

Grakata

Sentient Tombs

Rapid Adaption

Warframe besitzt eine Community von mehr als 26 Millionen registrierter Spieler. Um dieser Spielergemeinschaft beizutreten und Warframe herunterzuladen, besuchen die Spieler die offizielle Website https://www.warframe.com/de. Die neuesten Informationen direkt vom Warframe-Entwicklerteam finden sich auf Facebook, Twitter, YouTube und Instagram.

Im Jahr 1993 von James Schmalz gegründet, gilt Digital Extremes seither als eines der weltweit führenden unabhängigen Entwicklerstudios in der interaktiven Unterhaltungsindustrie. Der in Kanada ansässige Entwickler blickt auf eine weitreichende Tradition bei der Entwicklung von einigen der besten Ego-Shooter- und Action-Spiele zurück. Angefangen bei der Mitarbeit an der Epic Games‘ Unreal® Franchise über Dark Sector®, The Darkness® II bis hin zu Arbeiten an der BioShock® Spielserie. Dank der firmeneigenen Technologie, der Evolution Engine™, entwickelt und veröffentlicht das Studio den Free-to-Play-Action-Hit Warframe®, der für PC, PS4™ und Xbox One verfügbar ist.

Warframe und das Warframe-Logo sind eingetragene Marken von Digital Extremes Ltd.

iam8bit wurde im Jahr 2005 gegründet und lässt sich als kreative Produktionsfirma nicht in eine Schublade stecken. Das Unternehmen hat vielfältige Erfahrungswerte in einem breiten Spektrum an Marken, wie etwa HBO, Nintendo, PlayStation, Disney, MTV, Activision, Universal, Capcom, Interscope, Warner Bros. und viele weitere. iam8bit besitzt Erfahrungen in verschiedenen Bereichen: Angefangen von Events über einzigartige Versandaktionen bis hin zu Werbespots und Filme. Das Unternehmen ist zugleich Entwickler und Produzent von einzigartigem, limitiertem Merchandise für Videospiele, Filme und TV-Reihen und bietet Sammlereditionen bis hin zu Soundtracks auf Vinyl und vieles mehr. iam8bit wird von Jon M. Gibson und Amanda White mit Hauptsitz in Los Angeles, CA. geführt.

Bildquelle: Digital Extremes | iam8bit