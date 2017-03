2K gibt Verfügbarkeit der kostenlosen Mafia III-Demo bekannt

2K und Hangar 13 gaben heute bekannt, dass jetzt eine kostenlose spielbare Demo zu Mafia III, dem spannenden Drama über das organisierte Verbrechen in der fesselnden offenen Welt von New Bordeaux im Jahre 1968, für das PlayStation®4 Computer-Entertainment-System, Xbox One und Windows PC über Steam verfügbar ist. Die Spieler können den kompletten ersten Akt von Mafia III erleben, in dem ein fehlgeschlagener Bankraub den Weg für Verrat und für Lincoln Clays Rache am italienischen Mob in New Bordeaux bereitet, für das das New Orleans der 1960er Pate stand. Spieler, die ihr Erlebnis gerne fortsetzen möchten, können ihre Fortschritte übertragen, wenn sie die Vollversion kaufen*.

Schneller, Baby!, der erste kostenpflichtige DLC für Mafia III, ist jetzt ebenfalls erhältlich. Schneller, Baby! führt einen neuen Handlungsstrang ein und es gibt noch mehr parallel neben den Ereignissen in Lincoln Clays Rachegeschichte in Mafia III zu erkunden. New Bordeaux wird um Sinclair Parish erweitert, eine Stadt westlich des Sumpfs, in dem sich Lincoln mit dem neuen Charakter Roxy Laveau zusammenschließt, um den korrupten und mächtigen Sheriff “Slim” Beaumont auszuschalten. Neue Fahr- und Kampfmechaniken erweitern Lincolns Repertoire, während er mit neuen Waffen für sein Arsenal und Fahrzeugen für seine Flotte um die Kontrolle von Sinclair Parish kämpft.

Schneller, Baby! ist das erste von drei DLC-Angeboten, die einzeln oder im Paket als Teil des Mafia III Season Pass** zum ermäßigten Preis erhältlich sein werden. Die kommenden DLCs Unter jedem Stein und Zeitzeichen erscheinen diesen Sommer und bringen neue Inhalte, Charaktere, Gameplay und Handlungsstränge parallel zur Hauptstory von Mafia III. Der Mafia III Season Pass ist jetzt für das PS4™-System, Xbox One und Windows PC erhältlich.

Mafia III ist ein spannendes Drama über das organisierte Verbrechen und hat für die mit Begeisterung aufgenommene Handlung den ‚Herman Melville Award for Best Writing‘ des New York Videogame Critics Circle erhalten, den Preis für die beste Erzählung von GameSpot und war für die Handlung bei der British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) nominiert. Mafia III erzählt die Geschichte von Lincoln Clay, einem entrechteten Vietnam-Veteranen, der einen Rachefeldzug gegen die italienische Mafia führt, nachdem seine Familie vom Gangsterboss Sal Marcano verraten und niedergemetzelt wurde. Angesiedelt ist die Geschichte in New Bordeaux, einer neu erdachten Version des turbulenten New Orleans von 1968, komplett mit von der Ära inspirierten Autos, Mode und einem vielschichtigen Musik-Mix aus mehr als 100 lizenzierten Stücken einer der markantesten Äras der Geschichte.

Mafia III ist jetzt für das PS4™-System, Xbox One und Windows PC erhältlich. Mafia III hat eine Altersfreigabe ab 18 Jahren.

2K mit Sitz im kalifornischen Novato ist ein Publishing-Label von Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO). Weitere Informationen finden Sie unter www.2k.com.

*Der Spielfortschritt wird übertragen, wenn Demo und Vollversion auf derselben Plattform gespielt werden

**Mafia III zum Spielen erforderlich.

Gegründet 2005, entwickelt und vermarktet 2K weltweit interaktive Unterhaltung für PC, Konsolen Systeme, Handheld Spiele Systeme, inklusive Smartphones und Tablets – die durch physischen Handel, digitalen Download, Online Plattformen sowie Cloud-Streaming Services angeboten werden. 2K veröffentlicht Titel in den populären Spielegenres Shooter, Action, Rollenspiel, Strategie, Sport, Casual und Familienunterhaltung. Das 2K Label vereint einige der talentiertesten Entwicklungsstudios der Welt, wie beispielsweise Firaxis Games, Visual Concepts, Hangar 13, Cat Daddy Games and 2K China. Zu den Qualitätstiteln von 2K zählen die BioShock®-, Borderlands™- und XCOM® Franchises, die Sid Meier’s Civilization Serie, die WWE 2K Franchise und NBA 2K, die preisgekrönte und meistverkaufte NBA-Videospiel-Simulationsreihe. 2K hat seinen Hauptsitz in Novato, Kalifornien und ist firmeneigene Marke der Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO).

Bildquelle: Take-Two Interactive Software, Inc.