Aerosoft veröffentlicht mit Neoplan Skyliner erstes Add-on zum Fernbus Simulator

Aerosoft, der Simulationsexperte aus Paderborn, veröffentlicht heute mit Neoplan Skyliner das erste Add-on zum Fernbus Simulator. Das Add-on bringt den namensgebenden Doppeldeckerbus Neoplan Skyliner ins Spiel, einen Reisebus der Luxusklasse.

Dieser neue Bus verfügt über ein detailliertes interaktives Cockpit. Spieler können zahlreiche Funktionen des Busses, wie Display-Anzeigen, Fahrermonitor mit Navigationssystem und Rückfahrkamera, Klimaanlage und das harmonische Beleuchtungskonzept für den Innen- und Außenbereich kontrollieren. Außerdem verfügt der Neoplan Skyliner über ein Lifting-System sowie interaktive Türen und Gepäckluken, die sich alle einzeln öffnen und schließen lassen.

Als Bemalung stehen das originale FlixBus-Design und sieben weitere Lackierungen zur Verfügung. Weitere Repaints können über den Steam Workshop heruntergeladen werden. Die Soundeffekte wurden in einem realen Skyliner aufgenommen.

Produktbeschreibung von Fernbus Simulator Add-on

Die Reise geht weiter: das erste Add-on ergänzt den beliebten Fernbus Simulator um den Neoplan Skyliner! Bei diesem König der Straßen handelt es sich um einen Reisebus der Luxusklasse – in der echten Welt wie auch in der Simulation.

Der Doppeldeckerbus in diesem DLC kommt in der originalen Flixbus-Lackierung, bringt aber auch weitere Designs mit. Der virtuelle Fahrer nimmt in einem detailliert modellierten, interaktiven Cockpit mit verschiedenen Kameraperspektiven Platz. Von hier aus lassen sich zahlreiche Elemente des Busses steuern – dazu gehören umfangreiche Display-Anzeigen, ein Fahrermonitor mit Navigationssystem und Rückfahrkamera, eine bedienbare Klimaanlage und eine umfassende Steuerung des harmonischen Beleuchtungskonzepts im Innern wie außen.

Darüber hinaus verfügt der Neoplan Skyliner über ein Lifting-System sowie interaktive Türen und Gepäckluken, die sich alle einzeln öffnen lassen. Für die Soundaufnahmen stand ein echter Skyliner zur Verfügung – damit steht diese virtuelle Umsetzung ihrem Vorbild in nichts nach. Und natürlich ist auch dieser luxuriöse Doppeldecker wieder über den Steam Workshop Repaint-fähig.

Das Fernbus Simulator Add-on Neoplan Skyliner setzt neue Maßstäbe und stellt damit das absolute Highlight jedes Fernbus-Fuhrparks dar!

Features von Fernbus Simulator Add-on

Original Neoplan Skyliner Doppeldecker-Bus im FlixBus-Design

Enthält 7 weitere FlixBus-Designs

Detailliertes interaktives Bus-Cockpit mit umfangreichen Funktionen und verschiedenen Kameraansichten

Bedienbare Klimaanlage

Fahrermonitor mit Navigationssystem und Rückfahrkamera

Lifting-System

Umfangreiche Beleuchtungssteuerung für Innen und Außen

Bedienbares Fahrerfenster und Rollo

Interaktive Tür- und Gepäcklukensteuerung

Reaktive Displays

Original-Sound

Repaint-fähig über Steam Workshop

Produkteigenschaften von Fernbus Simulator Add-on

Artikelnr. DL 14025 Genre Add-on Format DVD/Download Publisher Aerosoft Entwickler TML Studios Download-Preis 14,95€ USK/Info-Programm USK 0 (vorläufig) Sprachen Deutsch, Englisch

Bildquelle: Fernbus Simulator | Aerosoft