Albion Online: Ausrüstung für Sammler jetzt verfügbar

Das deutsche Entwicklerstudio Sandbox Interactive gibt Details zur neuen Klasse von Ausrüstungsgegenständen bekannt, die mit dem Galahad-Update Einzug in das Sandbox-MMORPG Albion Online gefunden haben. In der von den Spielern bestimmten Welt und Wirtschaft Albion Onlines ist das Sammeln von Rohstoffen ein ebenso wichtiger Bestandteil des Lebens wie der Kampf. Sammler erhalten Zugang zu Ausrüstung, die ihre Sammelaktivitäten mit hilfreichen Sprüchen und Boni unterstützt.

Erntehelfer, Holzfäller, Minenarbeiter, Steinmetze und Pelzhändler dürfen sich freuen. Die vierteiligen Sets, die es für jede der fünf Sammlerprofessionen gibt, verleihen ihnen entscheidende Boni durch passive Sprüche, eine Reihe grundlegender aktiver Sprüche sowie jeweils einem einzigartigen Spruch pro Item aus den Kategorien Kopfbedeckung, Gewand und Arbeitsschuhe. Um diese hilfreichen Ausrüstungsgegenstände ihr Eigen nennen zu können, müssen die Spieler sie erst über die entsprechende Linie auf ihrem Schicksalsbrett freischalten. Sobald das geschafft ist, müssen die jeweiligen Items selbst noch von einem Werkzeugmacher erschaffen werden. Aber dann können sich die Spieler die Vorteile der Ausrüstung für Sammler zu Nutze machen. Egal also, ob man auf der Suche nach Fasern, Holz, Erz, Steinen oder Tierhäuten ist, die neuen Ausrüstungsgegenstände machen das Leben (und Sammeln) in Albion leichter. Und wenn der Look der einzelnen Ausrüstungsteile in naher Zukunft nochmal aufpoliert wird, verleihen die Sets nicht nur wertvolle Vorteile, sondern sorgen auch dafür, dass die Träger garantiert auffallen.

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht. Am 1. August startet das Spiel in die Final-Beta-Phase.

Sandbox Interactive ist ein unabhängiges Entwicklerstudio mit Sitz in Berlin. Gegründet 2012, beschäftigt das Studio aktuell 37 festangestellte und neun freie Programmierer und Designer in der Entwicklung des plattformübergreifenden MMOs Albion Online. Sandbox Interactive vertritt die Philosophie, dass die Gestaltung einer eigenen Welt und die Interaktion mit anderen Spielern entscheidend für das Spielerlebnis ist – und dass diese Konzepte im Sandbox-Genre voll zum Leben erweckt werden können. Mit Albion Online schafft der Entwickler ein Spiel, bei dem packendes Gameplay und das Spielerlebnis im Mittelpunkt stehen.

