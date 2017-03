Albion Online: Behind the Scenes Video zur Entstehung des Soundtracks

Im vergangenen November, während der Final-Beta-Phase, fügte Sandbox Interactive den offiziellen orchestralen Soundtrack zu Albion Online hinzu – zu sehen in dem Behind the Scenes Video zur Entstehung des Soundtracks. Insgesamt 19 Stücke komponierte der erfahrene finnische Komponist Jonne Valtonen eigens für Albion Online. Der für seine Kompositionen und Arrangements für diverse Games bekannte Valtonen spielte den Soundtrack vor einigen Monaten mit den Prager Philharmonikern ein. Das nun verfügbare Video gibt den Spielern einen Eindruck von diesem spannenden Tag im Prager Rudolfinum und zeigt Komponist und Orchester bei der Arbeit. Jonne Valtonen und Game Director Robin Henkys beschreiben außerdem warum die Musik für ein Spiel so wichtig ist und was einen guten Soundtrack auszeichnet.

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht. Am 1. August startet das Spiel in die Final-Beta-Phase.

Sandbox Interactive ist ein unabhängiges Entwicklerstudio mit Sitz in Berlin. Gegründet 2012, beschäftigt das Studio aktuell 37 festangestellte und neun freie Programmierer und Designer in der Entwicklung des plattformübergreifenden MMOs Albion Online. Sandbox Interactive vertritt die Philosophie, dass die Gestaltung einer eigenen Welt und die Interaktion mit anderen Spielern entscheidend für das Spielerlebnis ist – und dass diese Konzepte im Sandbox-Genre voll zum Leben erweckt werden können. Mit Albion Online schafft der Entwickler ein Spiel, bei dem packendes Gameplay und das Spielerlebnis im Mittelpunkt stehen.

Bildquelle: Sandbox Interactive