Albion Online: Der offizielle Launchtermin steht fest

Das deutsche Entwicklerstudio Sandbox Interactive gibt zwei wichtige Termine für das Sandbox-MMORPG Albion Online bekannt. Erstens: Den Termin, auf den Spieler seit Monaten warten: Der offizielle Launch von Albion Online ist der 17. Juli 2017. Zweitens: Das bisher größte Content-Update für die Final-Beta erscheint unter dem Namen „Galahad“ am 13. März 2017. Dafür werden die Server zu diesem Zeitpunkt zurückgesetzt, um den Spielern der Final-Beta neue Inhalte und Verbesserungen bieten zu können.

Offizieller Launch-Termin für Albion Online

Nach einer sehr erfolgreichen Final-Beta mit mehr als 200.000 aktiven Spielern, wird das Sandbox-MMORPG am 17. Juli 2017 offiziell starten. Ein Termin, auf den sowohl die Entwickler als auch die Spieler mit angehaltenem Atem warten. Die offizielle Geschichte von Albion Online beginnt also am 17. Juli – und Spieler sind herzlich eingeladen, die Welt von Albion von Tag Eins an mitzugestalten. Weitere Informationen werden folgen, wenn der Launchtermin näher rückt.

Galahad – Neue Biom-Städte lassen Spieler ein neues Albion entdecken

Als letztes großes Update vor dem offiziellen Launch, wird auch „Galahad” wieder mit neuen Features begeistern. Nicht nur, dass das PVE-System komplett überholt wird, um das Spiel und die Kämpfe in der Welt Albions noch spannender zu gestalten. Das Update implementiert auch sechs komplett neue Biom-Städte – jede in einem eigenen, passenden Stil. Als zentraler Anlaufpunkt für das soziale und wirtschaftliche Leben in Albion Online sind Städte ein wichtiger Bestandteil der Spielwelt. Sumpfstadt, Waldstadt, Hochlandstadt, Bergstadt, Steppenstadt und Königliche Zentralstadt werden Albion noch mehr Leben einhauchen und noch mehr Abwechslung verleihen. Die Spieler können die neuen Inhalte ab dem 13. März erforschen, nach einer kurzen Server-Downtime ab dem 10. März, während alle aktuellen Spielfortschritte auf Null gesetzt werden. Wie auch bei vergangenen Updates werden Founder Items, Gold, das über die Website gekauft wurde, sowie Referral Rewards dem Konto des jeweiligen Spielers gutgeschrieben.

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht. Am 1. August startet das Spiel in die Final-Beta-Phase.

Sandbox Interactive ist ein unabhängiges Entwicklerstudio mit Sitz in Berlin. Gegründet 2012, beschäftigt das Studio aktuell 37 festangestellte und neun freie Programmierer und Designer in der Entwicklung des plattformübergreifenden MMOs Albion Online. Sandbox Interactive vertritt die Philosophie, dass die Gestaltung einer eigenen Welt und die Interaktion mit anderen Spielern entscheidend für das Spielerlebnis ist – und dass diese Konzepte im Sandbox-Genre voll zum Leben erweckt werden können. Mit Albion Online schafft der Entwickler ein Spiel, bei dem packendes Gameplay und das Spielerlebnis im Mittelpunkt stehen.

