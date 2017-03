Albion Online: Galahad Update jetzt live

Das unabhängige Entwicklerstudio Sandbox Interactive hat das Galahad Update von Albion Online live geschaltet. Legendäre Gründer können das bislang größte Update für Albion Online ab sofort erleben. Die Server sind wieder online nachdem das Galahad Update erfolgreich implementiert wurde.

Galahad ist eines der letzten Updates vor dem offiziellen Start von Albion Online am 17. Juli 2017 und enthält zahlreiche Neuerungen:

Neue Welt: Sandbox Interactive hat die Welt von Albion grundlegend verändert. Nun gibt es nicht nur einen komplett neuen Royalen Kontinent und neue Outlands (Schwarze Zonen), es gibt auch eine überarbeitete Weltkarte und ihrem Biom entsprechend gestaltete Städte, um Spieler komplett in die neue Welt von Albion abtauchen zu lassen.

Sandbox Interactive hat die Welt von Albion grundlegend verändert. Nun gibt es nicht nur einen komplett neuen Royalen Kontinent und neue Outlands (Schwarze Zonen), es gibt auch eine überarbeitete Weltkarte und ihrem Biom entsprechend gestaltete Städte, um Spieler komplett in die neue Welt von Albion abtauchen zu lassen. Überarbeites PvE-System: Neue PvE-Herausforderungen erwarten die Abenteurer in der Open World: Da wären zum Beispiel die neuen, mächtigen Wächter, beeindruckende Heimatbasen der Untoten und der Jünger Morganas, zufällig verteilte Lager und noch mehr. Spieler die keine Zeit für Open World haben, gehen auf eine Expedition, alleine oder mit Freunden, und treten in diesen Spezialaufträgen gegen die verschiedenen Fraktionen Albions an.

Neue PvE-Herausforderungen erwarten die Abenteurer in der Open World: Da wären zum Beispiel die neuen, mächtigen Wächter, beeindruckende Heimatbasen der Untoten und der Jünger Morganas, zufällig verteilte Lager und noch mehr. Spieler die keine Zeit für Open World haben, gehen auf eine Expedition, alleine oder mit Freunden, und treten in diesen Spezialaufträgen gegen die verschiedenen Fraktionen Albions an. Verbesserte Benutzeroberfläche: Die Benutzeroberfläche von Albion Online war so schon seit den frühen Testphasen im Spiel. Sie hat ihren Zweck erfüllt, aber sie benötigte dringend eine Überarbeitung. Die Entwickler haben sie nun im Zuge des Updates verschlankt: Sie ist nun eleganter, weniger klobig und deutlich benutzerfreundlicher.

Die Benutzeroberfläche von war so schon seit den frühen Testphasen im Spiel. Sie hat ihren Zweck erfüllt, aber sie benötigte dringend eine Überarbeitung. Die Entwickler haben sie nun im Zuge des Updates verschlankt: Sie ist nun eleganter, weniger klobig und deutlich benutzerfreundlicher. … und mehr!

Legendäre Gründer haben sofortigen Zugang zum Albion Online Server und dem Galahad Update! Epische Gründer können am Dienstag, den 14. März, und Veteranen Gründer am Mittwoch, den 15. März, um jeweils 13:00 Uhr MEZ anfangen zu spielen. Gründerpaket und Upgrades sind im Albion Online Shop erhältlich.

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht. Am 1. August startet das Spiel in die Final-Beta-Phase.

Sandbox Interactive ist ein unabhängiges Entwicklerstudio mit Sitz in Berlin. Gegründet 2012, beschäftigt das Studio aktuell 37 festangestellte und neun freie Programmierer und Designer in der Entwicklung des plattformübergreifenden MMOs Albion Online. Sandbox Interactive vertritt die Philosophie, dass die Gestaltung einer eigenen Welt und die Interaktion mit anderen Spielern entscheidend für das Spielerlebnis ist – und dass diese Konzepte im Sandbox-Genre voll zum Leben erweckt werden können. Mit Albion Online schafft der Entwickler ein Spiel, bei dem packendes Gameplay und das Spielerlebnis im Mittelpunkt stehen.

Bildquelle: Sandbox Interactive