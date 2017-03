Albion Online: Galahad Update-Trailer jetzt online

Heute veröffentlicht das unabhängige Entwicklerstudio Sandbox Interactive den Trailer zum neuen Update “Galahad” für das Sandbox-MMORPG Albion Online, das über das Wochenende implementiert wird. Galahad bringt weitreichende Änderungen in die Final Beta und wird es den Spielern erlauben, Albion auf eine ganz neue, verbesserte Art zu erkunden. Außerdem gibt Sandbox Interactive die Zeiten bekannt, ab denen die Gründer Zugang zum sehnsüchtig erwarteten Update erhalten.

Galahad verändert die Welt Albions

Das größte Content-Update, das es bisher für Albion Online gab, macht aus Albion buchstäblich eine neue Welt. Nicht nur, dass es den Spielern ein stark verbessertes User Interface bietet, durch das Update ändert sich auch die gesamte Landschaft Albions, so dass Spieler jede Menge Raum haben, um Neues zu entdecken. Darunter die brandneuen Biom-Städte. Zu den anderen Neuerungen gehören umfangreiche Änderungen am PvE-System. Neue Inhalte und Herausforderungen warten auf die Spieler – wie die Guardians, Gruppenangriffe auf die Hauptlager der Untoten oder der Jünger Morganas, sowie die komplett neuen Expeditionen für Single-Player und Gruppen. Ist das alles? Natürlich nicht.

Rückkehr nach Albion

Um das Update vorzubereiten, sind die Albion Online Server im Moment offline und die aktuellen Spieldaten werden gelöscht. Legendäre Gründer werden als erstes nach Albion zurückkehren können und direkt am Montag, den 13. März, um 13:00 Uhr MEZ Zugang zum Spiel erhalten. Epische Gründer und Veteranen Gründer dürfen entsprechend ab Dienstag, den 14. März, beziehungsweise Mittwoch, den 15. März, ab 13:00 Uhr MEZ die Neuerungen erforschen, die Galahad nach Albion bringt. Die folgende Liste zeigt, zu welcher Uhrzeit die Spieler in anderen Zeitzonen jeweils wieder Zugang zum Spiel erhalten.

05:00 Uhr PDT ( Los Angeles )

) 08:00 Uhr EDT ( New York )

) 09:00 Uhr BRT ( São Paulo )

) 13:00 Uhr MEZ ( Brüssel, Berlin, Paris )

) 15:00 Uhr MSK ( Moskau )

) 11:00 Uhr AEDT (Sydney)

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht. Am 1. August startet das Spiel in die Final-Beta-Phase.

Sandbox Interactive ist ein unabhängiges Entwicklerstudio mit Sitz in Berlin. Gegründet 2012, beschäftigt das Studio aktuell 37 festangestellte und neun freie Programmierer und Designer in der Entwicklung des plattformübergreifenden MMOs Albion Online. Sandbox Interactive vertritt die Philosophie, dass die Gestaltung einer eigenen Welt und die Interaktion mit anderen Spielern entscheidend für das Spielerlebnis ist – und dass diese Konzepte im Sandbox-Genre voll zum Leben erweckt werden können. Mit Albion Online schafft der Entwickler ein Spiel, bei dem packendes Gameplay und das Spielerlebnis im Mittelpunkt stehen.

Bildquelle: Sandbox Interactive