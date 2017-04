Albion Online: Vorbereitungen auf den Start

Das Entwicklerstudio Sandbox Interactive aus Berlin veröffentlicht einen Ausblick auf die kommenden Verbesserungen für Albion Online. Nach dem letzten großen Update Galahad sammelten die Entwickler das Feedback der Community und geben nun einen Überblick darüber, welche Aspekte des Sandbox-MMORPGs als erstes bis zum Launch im Juli 2017 und darüber hinaus bearbeitet werden. Die wichtigsten Maßnahmen in der Übersicht:

Drops, Änderungen am Wirtschaftssystem

Ein komplett neues, innovatives Feature befindet sich derzeit in der Entwicklung: Alle von besiegten Gegnern fallen gelassenen Gegenstände wurden von Spieler gefertigt. Dazu müssen diese Gegenstände, die ein Mob im Kampf fallen lässt, zuvor bei einem Schwarzmarkt-NPC verkauft werden. Der Schwarzmarkt wiederum verfügt über eine gewisse Nachfrage, abhängig von der Anzahl der getöteten Mobs. Wird die Nachfrage nach einem Item größer, steigt der Preis entsprechend schnell an bis ein Spieler den entsprechenden Gegenstand verkauft.

Alle im Spiel verfügbaren Ausrüstungsteile (bis auf jene, die zu einem Gründerset gehören) werden von Spielern hergestellt sein.

Mobs werden nun deutlich mehr und bessere Items fallen lassen.

Verbesserte Höllentore

Die Höllentore sind eine großartige Gelegenheit für PvP-Kämpfe und generell ein großer Spaß für die Spieler. Daher sind sie ein wichtiges Thema für die Community. Beispielsweise sind das gegenseitige Ausweichen der Spielerteams und das Hineinziehen von Monstern in den Kampf (was die PvE-Komponente in einem PvP-Kampf zu wichtig macht) Themen für künftige Verbesserungen. Deshalb überarbeitet das Team derzeit das Konzept und erstellt neue Höllentor-Karten. Die neuen Höllentore sollen dann entweder kurz vor oder kurz nach dem offiziellen Start des Spiels implementiert werden.

Verbesserte Lebensqualität für Gilden

Stapeln von Gegenständen und verbessertes Marktinterface

Verbessertes Tutorial-System

Überarbeitung des Reputationssystems

Neues Mapdesign für das Gilde vs. Gilde-Spiel (GvG) in den Heimatgebieten

Ermöglichen von Open-World-GvG

Verbessertes Wertesystem für Spähturmterritorien

Verbesserung der Spielperformance

Vermeidung von Nahrungsmittelkrisen nach dem Release-Wipe

Viele weitere Arbeiten am Balancing, Polishing, Bug-Fixing und Unmengen an kleinen Verbesserungen

Albion Online ist ein Sandbox-MMORPG von Sandbox Interactive, angesiedelt in der mittelalterlichen Fantasywelt von Albion. Dank des klassenlosen „Du bist was du trägst“-Systems wird im Handumdrehen aus einem geschickten Bogenschützen ein mächtiger Zauberer und die Spieler bestimmen ihre Rolle in der Welt selbst. Egal ob hartgesottener Kämpfer, Farmer, Händler oder Meisterhandwerker, in der komplett spielergesteuerten Welt ist jede Waffe, jedes Gebäude von Spielern hergestellt. Ob PvE, PvP oder im Kampf Gilde gegen Gilde, jede Aktion im Spiel hat eine Bedeutung – und Konsequenzen. PvP-Kämpfe laufen in den gefährlicheren Zonen der Spielwelt nach dem „Winner takes all“-Prinzip ab. Albion Online ist das erste PC-Spiel, welches die volle Spielerfahrung ohne Abstriche auch auf Tablets ermöglicht. Am 1. August startet das Spiel in die Final-Beta-Phase.

Sandbox Interactive ist ein unabhängiges Entwicklerstudio mit Sitz in Berlin. Gegründet 2012, beschäftigt das Studio aktuell 37 festangestellte und neun freie Programmierer und Designer in der Entwicklung des plattformübergreifenden MMOs Albion Online. Sandbox Interactive vertritt die Philosophie, dass die Gestaltung einer eigenen Welt und die Interaktion mit anderen Spielern entscheidend für das Spielerlebnis ist – und dass diese Konzepte im Sandbox-Genre voll zum Leben erweckt werden können. Mit Albion Online schafft der Entwickler ein Spiel, bei dem packendes Gameplay und das Spielerlebnis im Mittelpunkt stehen.

Bildquelle: Sandbox Interactive