Albion Online: Wächter von Albion vorgestellt

Es sind nur noch wenige Wochen bis zum Launch des Sandbox-MMORPGs Albion Online. Derzeit bereiten die Entwickler von Sandbox Interactive das Spiel für den Start am 17. Juli vor, beseitigen weitere Bugs und planen die ersten Erweiterungen für die Zukunft. Gleichzeitig möchten sie aber auch einige Features des Spiels vorstellen, die besondere Aufmerksamkeit verdienen. Heute sind das die sogenannten „Wächter von Albion“. Dabei handelt es sich um mächtige Bossgegner, welche präzise Planung, höchste Konzentration und taktisches Geschick von den Spielern verlangen.

Die Wächter stellen die natürlichen Beschützer Albions dar. Durch uralte Magie zum Leben erweckt, und im Laufe der Jahrhunderte immer größer und stärker geworden, beschützen sie nun die natürlichen Schätze der Welt. Vier verschiedene Wächter existieren in Albion, die jeweils über immense Stärke und besondere Fähigkeiten verfügen. Einmal erlegt, verwandeln sie sich in Rohstoffquellen, welche den Spielern eine gigantische Menge von 2.560 Ressourcen der Stufe sechs bereitstellen. Ein Raid gegen diese Giganten kann sich also durchaus lohnen.

Alter Weißer (Tierhaut)

Der Alte Weiße ist ein riesiges weißes Mammut, welcher spirituell mit allen Mammuts in der Welt von Albion verbunden ist, die in der Vergangenheit lebten oder in der Zukunft leben werden. Er ist in Höhlenverstecken der Stufe sechs zu finden. Er gilt im Allgemeinen als der am einfachsten zu besiegenden Wächter, Spieler müssen sich zunächst aber durch mehrere Gruppen von Wildtieren kämpfen, um sich ihm zu stellen.

Uralter Ent (Holz)

Beim Uralten Ent handelt es sich um einen gewaltigen Baumgeist, der in Hainen der Stufe sechs zu finden ist. Beim Kampf gegen ihn ist die Koordination der Spielergruppe entscheidend, da er vernichtende Angriffe mit durchbohrenden Wurzeln durchführt.

Der Felsriese (Stein)

In Felsengebieten der Stufe sechs innerhalb des Highland-Bioms, treibt der Felsriese sein Unwesen. Er ist der einzige Wächter ohne Nahkampf-Fähigkeiten und attackiert dementsprechend nur aus der Distanz, beispielsweise mit seinem Erdbeben-Angriff.

Die Riesige Dryade (Fasern)

Spieler sollten sich nicht vom Äußeren dieser Wächterin täuschen lassen! Die Riesige Dryade taucht in den Faserweiden in Sümpfen der Stufe sechs auf und attackiert die Spieler mit tödlichen Angriffen wie „Erodierender Sumpf“ oder „Pulsierende Dornen“.

Erzkoloss (Erz)

Spieler finden den Erzkoloss in Erzader-Gebieten der Stufe sechs. Er verwendet zwar keine automatischen Angriffe, verfügt aber über einen vernichtenden Faustschlag und besitzt eine „Kristallschwarm“-Fähigkeit, mit deren Hilfe er eine Spielergruppe in Sekundenschnelle auslöschen kann.

