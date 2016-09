astragon kündigt Fishing: Barents Sea an

Die astragon Entertainment GmbH und das norwegische Developer-Studio Misc Games AS kündigen heute offiziell die gemeinsame Entwicklung des Simulationstitels Fishing: Barents Sea an.

Entwickelt auf Basis der Unreal® Engine 4 nimmt astragons neue Fischerei-Simulation den Spieler mit auf die nicht nur optisch beeindruckende, sondern auch überaus fischreiche Barentssee. Auf einer riesigen Open-World-Karte, die realen Regionen im nördlichen Norwegen nachempfunden wurde, hat der Spieler die Möglichkeit, sich mit seinem eigenen Fischkutter frei zu bewegen. Seine Ziele: Die besten Fanggebiete zu suchen, seine Ausrüstung stetig zu verbessern und größere Schiffe zu erwerben. Zugleich gilt es natürlich die Schönheit der norwegischen Küsten und des Ozeans zu bestaunen.

astragon kündigt Fischerei-Simulation auf Basis der Unreal® Engine 4 an

Das große Abenteuer beginnt für den Spieler in der nördlichsten Stadt Norwegens – in Hammerfest – mit dem betagten Fischkutter des Großvaters. Nach ertragreichen Tagen auf See kann der Spieler einen der zahlreichen Häfen von Fishsing: Barents Sea ansteuern, wo sich ihm mehrere Interaktionsmöglichkeiten bieten. So kann er dort neue Fischfang-Missionen annehmen, Helfer einstellen oder seine eigenen Vorräte aufstocken. Zudem hat er hier die Optionen sein Schiff zu reparieren oder es mit besserem Equipment aufzuwerten, um auf diese Weise Geschwindigkeit wie Reichweite zu erhöhen. Und wer hierfür einen Kredit benötigt, bekommt diesen in der nahegelegenen Bankfiliale.

Die unterschiedlichen Schiffe ermöglichen eine Vielzahl von verschiedenen Methoden des Fischfangs, die der Spieler in Fishing: Barents Sea nach und nach erlernen und erfolgreich anwenden muss, wenn er ein erfolgreicher Fischer werden möchte.

Mit seiner offenen Welt, Tag-/Nacht-Wechseln, Mondzyklen, immer wieder schwankenden Wetterlagen und lokal wie jahreszeitlich bedingten Wetter-Phänomenen wird in Fishing: Barents Sea eine realitätsgetreue und zugleich spannende Spielatmosphäre geschaffen. Diese kombiniert Fishing: Barents Sea mit der passenden Musikuntermalung, einer komplexen Umgebungssimulation sowie einer hochentwickelten KI, welche ein realistisches Verhalten der zahlreichen Fischarten simuliert, zu einem abwechslungsreichen und herausfordernden Spielvergnügen. Die Veröffentlichung von Fishing: Barents Sea ist für 2017 vorgesehen.

Unreal, Unreal Engine, the circle-U logo and the Powered by Unreal Engine logo are trademarks or registered trademarks of Epic Games, Inc. in the United States and elsewhere.

Über astragon Entertainment GmbH und astragon Sales & Services GmbH Die astragon Entertainment GmbH bildet zusammen mit der astragon Sales & Services GmbH den Kern der im Juli 2015 neu geschaffenen astragon-Gruppe. Diese ist aus den beiden Games-Publishern astragon Software GmbH (gegründet im Jahr 2000) und rondomedia Marketing & Vertriebs GmbH (gegründet im Jahr 1998) hervorgegangen. Die astragon-Gruppe ist heute der zweitgrößte Hersteller und Vermarkter von Computerspielen in Deutschland (Stückzahlen CD-ROM / DVD laut GfK Media Control, Gesamtjahresauswertung 2015) Schwerpunkte des Sortiments sind Casual Games und technische Simulationen für den PC. Adventure-Spiele und Wirtschaftssimulationen runden das Portfolio ab. Mit den Spielereihen „Big Fish Games“, „play smile“ und „Best of Simulations“ ist die astragon-Gruppe mit drei bekannten Dachmarken im Games-Bereich im Handel präsent. Neben dem Vertrieb an Retail-Handelspartner im deutschsprachigen Raum durch die astragon Sales & Services GmbH werden die Produkte in Lizenz oder per Download über die astragon Entertainment GmbH international vermarktet. Konsolentitel, Mobile Games sowie Titel für Smartphones und Tablets ergänzen das Produktportfolio. Über Misc Games Das Entwicklerstudio Misc Games ist im norwegischen Stavanger beheimatet. Bekannt ist das Team durch seinen bereits in der Fachpresse angekündigten Simulations-Titel Fishing: Barents Sea. Die 2013 gegründete Firma konzentriert sich in erster Linie auf die Entwicklung einzigartiger Spiele für derzeit wachsende Marktnischen. Das Team möchte dabei vor allem herausfordernde und anspruchsvolle Titel für populäre Plattformen wie VR, iOS, Android, Mac, PC und stationäre Konsolen entwickeln.

Bildquelle: astragon Entertainment GmbH und astragon Sales & Services GmbH