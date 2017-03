DARK SOULS™ III: THE RINGED CITY™ ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich!

Der führende interaktive Entwickler und Publisher von Unterhaltungssoftware, BANDAI NAMCO Entertainment Europe, brachte heute DARK SOULS™ III: The Ringed City™ heraus, die finale herunterladbare Erweiterung des Inhalts für DARK SOULS III auf STEAM™, PlayStation®4 Computer Entertainment System sowie Xbox One. In dem neuen Abenteuer jagen die Spieler den Sklavenritter Gale bis ans Ende der Welt, wo er nach der Dunklen Seele der Menschheit sucht.

Am Ende des Age of Fire, dort wo die Welt endet und alle Kontinente zusammenlaufen, steigt ein einsamer Abenteurer in die irrsinnigen Tiefen der Erde hinab und enthüllt die Geheimnisse der Vergangenheit. Wenn sich die Spieler auf ihren Weg in die sagenumwobene Ringed City begeben, treffen Sie auf alte Monster, neue Charaktere, die sich am Rande des Wahnsinns befinden, neue Rüstungen, Waffen, Magie und zu guter Letzt eine längst verlorene Stadt voller neuer Horrorszenarien, welche die Spieler überwinden müssen.

Bilde ein Team und messe dich mit anderen Spielern dank der Updates, die an Undead Match vorgenommen wurden. Der Multiplayer-Modus wurde erstmals in DARK SOULS III: Ashes of Ariandel™ eingeführt. DARK SOULS III: The Ringed City bietet außerdem zwei weitere Karten und ein ganz neues Feature mit dem die Spieler ein Team mit zwei weiteren Freunden bilden können. Dieses Feature wurde für Fans kreiert, die es lieben in epischen Machtkämpfen gegeneinander anzutreten. DARK SOULS III Spieler, die entweder Ashes of Ariandel oder The Ringed City besitzen, können den neuen Inhalt in Undead Match spielen.

DARK SOULS III: The Ringed City ist ab sofort für 14,99 € auf PlayStation 4, Xbox One, und PC via STEAM digital verfügbar. DARK SOULS III: Ashes of Ariandel ist ebenfalls für 14,99 € digital auf den oben genannten Systemen erhältlich. Der Season Pass für DARK SOULS III mit Zugang zu Ashes of Ariandel und The Ringed City, ist für 24,99 € digital erhältlich. DARK SOULS™ III: The Fire Fades Edition™ ist am 21. April 2017 physisch und digital für PlayStation 4 und Xbox One für 59,99 € und auf PC für 49,99 € erhältlich und wird sämtliche, bis dato veröffentlichten Erweiterungen und Updates zum dritten Teil der Serie beinhalten.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S., Teil der BANDAI NAMCO Holdings Inc., ist ein führender, globaler Herausgeber und Entwickler interaktiver Inhalte für Plattformen, einschließlich aller führenden Videospielkonsolen, iOS, mobil und online. Das Unternehmen ist für die Schöpfung und Veröffentlichung einiger der besten Videospielserien der Branche bekannt, darunter PAC-MAN™, TEKKEN™, SOULCALIBUR™, DARK SOULS™, NARUTO™, NARUTO SHIPPUDEN™, Dragon Ball, GALAGA™, RIDGE RACER™ und ACE COMBAT™.

Dark Souls™ Ⅲ & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2017 FromSoftware, Inc.

Dark SoulsTM Ⅲ: Ashes of AriandelTM & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2017 FromSoftware, Inc.

Dark SoulsTM Ⅲ: The Fire FadesTM Edition & ©BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / ©2011-2017 FromSoftware, Inc.