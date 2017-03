Dolph Lundgren weiß, was Männer glücklich macht

Ciabatta zubereiten in einer Koch-Show, Yoga-Kurse in entspannter Atmosphäre oder gemütlich einen Frappuccino im kleinen Café an der Ecke trinken? Das sind keine markanten Aktivitäten für echte Männer wie Action-Star Dolph Lundgren! Er hat genug von engen Jeans und dem ganzen verweichlichten Krams. Aber Holzhacken oder Gewichtheben erfüllt ihn auch nicht unbedingt den ganzen Tag.

In der neuesten Kampagne von Wargaming macht sich der Action-Star daher auf die Suche nach einem neuen Hobby, in dem er seine Männlichkeit ausleben kann und dabei noch Spaß hat! Was liegt daher schon näher bzw. gibt es wohl besseres, als mit tonnenweise schweren Stahl um sich herum an taktischen Manövern und an packenden Gefechten in Panzern teilzunehmen?

Für World of Tanks ist der Filmstar auf der Suche

World of Tanks ist ein teamplaybasiertes Massive-Multiplayer-Online-Spiel, bei dem sich alles um Panzerfahrzeuge aus der Mitte des 20. Jahrhunderts dreht. Spieler kämpfen ‚Kette an Kette‘ mit Panzerfans aus allen Teilen der Welt. World of Tanks bietet über 450 historisch akkurate Panzermodelle in höchster Detailstufe aus den USA, Deutschland, der Sowjetunion, Frankreich, Großbritannien, Japan, China und der Tschechoslowakei.

Wargaming ist ein vielfach ausgezeichneter Entwickler und Publisher von Onlinespielen, sowie einer der weltweiten Marktführer im Bereich der Free-to-Play MMOs. 1998 wurde das bis heute in privater Hand befindliche Unternehmen gegründet und seitdem wurden mehr als 15 Titel veröffentlicht. Aktuell fokussiert sich Wargaming auf die Entwicklung seiner Teamplay-MMO-Reihe mit dem herausragenden World of Tanks, dem rasanten Luftkampf-MMO World of Warplanes, sowie dem maritimen World of Warships. Die drei miteinander verbundenen Titel werden in Zukunft ein gemeinsames Spieleuniversum bilden, vereint in dem Portal.

Als Teil seines Multiplattform-Lineup hat Wargaming World of Tanks auf Xbox sowie World of Tanks Blitz auf Mobilgeräten, Tablets, Windows 10-PC’s und Mac OS X veröffentlicht. World of Tanks auf der Xbox sorgt seit 2014 und 2015 für packende Panzergefechte auf Konsole und bietet das erste plattformübergreifende Spiel zwischen der Xbox 360 und der Xbox One. 2016 hat Wargaming World of Tanks ebenfalls für SONY’s PlayStation®4 veröffentlicht.

Bildquelle: World of Tanks | Wargaming