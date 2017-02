Dropzone ist auf Steam erhältlich!

Heute wurde Dropzone, der ambitionierte RTS/MOBA-Hybrid von Gameforge und Sparkypants, auf Steam veröffentlicht! Dropzone ist als Early-Access-Fassung erhältlich: Das Entwicklerteam arbeitet weiterhin in Abstimmung mit der Community an Verbesserungen und neuen Inhalten. Dropzone kostet 19,99, läuft auf den meisten modernen PCs und ist in zehn Sprachen lokalisiert, darunter deutsch.

„Wir haben gemeinsam mit Sparkypants hart an Dropzone gearbeitet – und nun ist endlich der Tag gekommen, an dem wir das Spiel veröffentlichen! Dropzone ist ein wirklich bemerkenswertes Spiel, und ich habe keine Zweifel, dass Spieler auf der ganzen Welt es lieben werden. Ich bin sehr stolz auf das, was Gameforge und Sparkypants mit der Entwicklung dieses neuartigen RTS-Erlebnisses gemeinsam vollbracht haben und blicke zuversichtlich in die Zukunft!“ Alex Rösner, CEO und Gründer von Gameforge

Dropzone ist der erste Titel aus dem Hause Sparkypants Studios. Hinter dem Studio steht eine Gruppe erfahrener Echtzeitstrategie-Veteranen, die ihre gemeinsamen Wurzeln bei Big Huge Games haben. Dropzone vereinigt klassische RTS-Attribute, wie Kartenkontrolle und das Steuern mehrerer Einheiten zur gleichen Zeit, mit der Intensität von hitzigen 1-vs.-1-Online-Gefechten. Bekannte Steuerungsmechaniken mit Maus und Tastatur garantieren größtmögliche Kontrolle. Aufbauend auf den Ausrüstungsmöglichkeiten ihrer Rigs, müssen Spieler ihre Strategien entwickeln, um in den 15-Minuten-Matches mehr Punkte als ihr Gegner zu erzielen. Dropzone bietet umfangreiche Wahl- und Kombinationsmöglichkeiten im Bezug auf die Zusammenstellung der Rigs und deren Ausrüstung. Unterschiedliche Karten, alle angesiedelt auf dem von Aliens besetzten Jupitermond Europa, dienen als Schlachtfelder.

ECHTZEIT-STRATEGIE ODER MOBA? BEIDES!

Von Strategie-Veteranen entwickelt, kombiniert Dropzone RTS-Elemente wie strategische Planung, aufmerksame Kontrolle der Map und Multitasking mit den Kern-Mechaniken eines MOBAs: taktische Team-Positionierung, einzigartige Fähigkeiten und Stufenaufstiege. Das Ergebnis ist ein fesselndes Spielerlebnis mit schier endlosem Tiefgang. Egal ob du du RTS oder MOBA bevorzugst – Dropzone wird dich begeistern.

WIR SCHREIBEN DAS 22. JAHRHUNDERT…

Die gesamte Galaxie ist abhängig von der seltenen Energiequelle Cores, die auf dem Jupitermond Europa abgebaut wird. Doch Europa ist verloren: Die feindselige außerirdische Lebensform namens Kavash hat die Quellen der Ressource erobert. Die Menschheit steht am Rande des Abgrunds – es ist an der Zeit, zurückzuschlagen.

Schlüpfe in die Rolle eines wagemutigen Core-Jägers – ob als abtrünniger Captain oder Freibeuter. Kämpfe gegen die Söldner und Elitesoldaten der mächtigen Rüstungskonzerne um die Reichtümer am Rande der Dropzone. Sichere deinen Platz in einer Galaxie, die vom Krieg erschüttert wird, sammle Cores und vergrößere dein Vermögen.

1VS1, 2VS2, KOOP-& WETTKAMPF-MODI

Stelle dich deinen Rivalen in schnellen 1vs1-Matches oder bestreite herausfordernde Ranglistenspiele. Wenn du Lust auf den spaßigen 2vs2-Modus hast, kannst du Freunde einladen und Schlachten auf den vereisten Ebenen Europas austragen. Kämpfe mit Teams aus sechs Rigs auf speziellen Maps um die wertvollen Cores. Entwickle individuell ausgefeilte Team-St Team-Strategien und wuchtige Kombos.

PACKENDE 15-MiNUTEN-MATCHES

Kommandiere ein Dreier-Squad hochspezialisierter Rigs und steuere sie in intensiven 15-MinutenGefechten. Sammle Cores und erledige je nach Map spezifische Aufgaben, um dir Punkte zu sichern. Wer nach Ablauf der Zeit die meisten Punkte zusammen hat, gewinnt das Match. Im Kampf gegen die Kavash und andere Core-Jäger zählt jede Sekunde und jede Ents Entscheidung. Nur mit der richtigen Strategie wirst du gegen deine Feinde und Konkurrenten bestehen können.

PC Systemvoraussetzungen

OS: Windows 7 (SP1), Windows 8.x, Windows 10

Prozessor: 2,8 GHz Dual Core

RAM: 4 GB

Grafikkarte: GTX 460 oder besser

DirectX: Version 11

Netzwerk: DSL

Speiche: 6 GB

Preise/Bundles

Squad Bundle (19,99 Euro, UVP) 15 Piloten inklusive künftiger Sniper 1 Set Ausrüstung aus drei aktuellen Seasons (144 Teile) 1 exklusives Piloten-Alter-Ego 1 exklusives Spieler-Porträt und Vision-Tower-Icon

Commander Bundle (39,99 Euro, UVP) Alle derzeit verfügbaren und künftigen Piloten 1 Set Ausrüstung aus drei aktuellen und zwei künftigen Seasons (240 Teile) 3 exklusive Piloten-Alter-Egos 1 exklusives Spieler-Porträt und Vision-Tower-Icon 1 digitales Artbook 1 Soundtrack



Hinweis: Da Dropzone ausgeglichene und faire Matches bieten soll, liefern die Inhalte der Bundles keine spielerischen Vorteile in kompetitiver Hinsicht, sondern lediglich mehr Spielkomfort und Auswahl.

Bildquelle: Dropzone | Gameforge Company