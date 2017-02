Headup Games enthüllt alle Stages von Super Blackjack Battle II Turbo Edition

Super Blackjack Battle II Turbo Edition – The Card Warriors bietet eine Liste von zwölf sehr unterschiedlichen Charakteren, die allesamt den Titel des größten Blackjack-Spielers aller Zeiten anstreben. Jede Person kommt aus einem anderem Teil der Welt – nun gilt es in 12 unterschiedlichen Schauplätze um die Welt der größte Blackjack-Spieler aller Zeiten zu werden, ob an einer Bar, in einem Kasinos, sei es auf Hawaii, in Las Vegas oder Tokyo. Rund um die Welt, egal wo, kann man Karten spielen – also genau das Richtige für Globetrotter.

Einer Einladung folgend, die der Besitzer des größten Casinos in Las Vegas versandt hat – er ist zugleich Pate der einflussreichsten Gangsterfamilie der Region – stellt sich jeder der 12 Teilnehmer seinen Kontrahenten im direkten Kampf per Kartenspiel. Nur der Beste fliegt anschließend nach Las Vegas, um den Paten in einem finalen Spiel selbst herauszufordern. Jedoch ahnt keiner der Teilnehmer, dass das Turnier nur ein Vorwand für einen gemeinen Masterplan ist, mit dem Ziel, eine konkurrierende Clanfamilie zu vernichten…

Weitere Informationen folgen in Kürze, hier sind erste Features:

Es ist Blackjack!

Eine Hommage an einen sehr bekannten Arcade-Prügler aus den ’90ern

12 interessante Charaktere aus der ganzen Welt, wie beispielsweise der Undercover-FBI-Agent Mark, das jugendliche Mädchen Kamiko aus Japan, welche Rache für ihren ermordeten Onkel fordert, oder der rücksichtslose afrikanische Warlord Gregor.

Zehn unterschiedliche Geschichten mit individuellen Dialogen und Enden in einer epischen Einzelspielerkampagne

Online-Matches mit bis zu vier Spielern und blitzschnellem Ein- und Austritt in laufende Matches

Plattformübergreifender Online-Versus-Modus und internationale Ranglisten

Headup Games ist ein weltweit agierendes Entwicklungs- und Vermarktungsstudio, welches innovative und hochwertige Titel im Bereich der unabhängigen Spielentwicklung betreut. Seit seiner Gründung 2009 hat das Unternehmen über 100 Spiele veröffentlicht und ist auf allen führenden Plattformen wie Konsolen, PCs und Mobilgeräten heimisch. Mit über 50 Millionen erreichten Spielern auf Mobile und mehreren Millionen Nutzern auf PC und Konsolen zielt das Unternehmen stets darauf ab, die Sichtbarkeit und den kommerziellen Erfolg seiner Partner zu erhöhen, die über Konventionen und Grenzen hinaus denken.

Stage Clear Studios ist ein unabhängiges Entwicklerstudio mit langjähriger Erfahrung in der Spieleindustrie. Das Studio entwicklelt nicht nur eigene Titel, sondern bietet zudem weitere Services wie die Übernahme bestimmter künstlerischer Teilaspekte oder der Entwicklung kompletter Spiele als Auftragsarbeit.

