Historisches RPG “Expeditions: Viking” bekommt Erscheinungsdatum

Das dänische Indie-Studio Logic Artists hat heute zusammen mit den Distributionspartnern EuroVideo und IMGN.PRO bekanntgegeben, dass Expeditions: Viking, der mit Spannung erwartete Nachfolger zu Expeditions: Conquistador (2013), am 27. April 2017 erscheinen wird.

“Expeditions: Viking enthält ein verzweigtes Dialogsystem, dank dem das Spiel auf die Entscheidungen der Spieler reagieren kann. Anfangs haben wir eine Wortanzahl von 200.000 geplant. Dann haben wir uns entschlossen, noch 80.000 Wörter hinzuzufügen, um den Spielern noch mehr Inhalte zu bieten und ihnen mehr Optionen und Wahlmöglichkeiten zu eröffnen die Geschichte voranzubringen.

Mit Inhalten in dieser Größenordnung wird es mehr Zeit benötigen, die Lokalisation umzusetzen. Wir denken, dass es das wert ist, um das Spiel einer internationalen Spielerschaft näherzubringen. Wir haben eine Vielzahl an Lokalisationen in die Wege geleitet, damit Spieler Expeditions: Viking zur Veröffentlichung auf Deutsch, Englisch, Französisch, Polnisch und Russisch genießen können. Wir haben großartiges Feedback von den Testern unserer letzten Closed Beta erhalten. Eine Verschiebung der Veröffentlichung zugunsten der Übersetzung all dieser Inhalte erlaubt es uns, in den kommenden Monaten die Bedienbarkeit zu verbessern und an den Bugs zu arbeiten, die während des Betatests gemeldet wurden.“ erklärt Ali Emek (Producer, Expeditions: Viking)

Außerdem gab Logic Artists bekannt, dass es dank der zusätzlichen Zeit möglich ist, das Kampfsystem zu optimieren und balancieren. So bekommen die interessantesten Antagonisten spezielle Fähigkeiten und die Animationen werden aufpoliert und verbessert.

Logic Artists wird in den nächsten Monaten eine finale Closed Beta abhalten. An einer Betateilnahme interessierte RPG-Fans können sich auf der offiziellen Website von Expeditions: Viking für den Newsletter anmelden.

Expeditions: Viking wird auf Steam, GOG, Humble Store und in anderen ausgewählten Stores weltweit verfügbar sein.

Logic Artists is an independent game development studio located in Copenhagen, Denmark. We develop games for PC and mobile devices. Logic Artists was founded in 2011 by a group of Game Design students who met while studying together at the IT University of Copenhagen. Logic Artists has come a long way since its humble beginnings. With a successful Kickstarter campaign under our belt with our first PC title: EXPEDITIONS: CONQUISTADOR and the release of our second PC title: CLANDESTINE we continue to grow and are preparing to release our third PC title, EXPEDITIONS: VIKING.

Bildquelle: Expeditions: Viking | Logic Artists