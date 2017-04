Launch-Trailer zu Little Nightmares veröffentlicht

Bandai Namco Entertainment Europe und Tarsier Studios veröffentlichen heute den Launch-Trailer von LITTLE NIGHTMARES, der die anmutige Lady vorstellt. Sie ist die Herrscherin des Schlunds und macht Six das Leben aus ihren privaten Quartieren schwer, wo sie sich um den reibungslosen Ablauf im Schlund kümmert. Wird es dem Mädchen im gelben Regenmantel gelingen, ihren Fängen zu entkommen?

LITTLE NIGHTMARES ist ab dem 28. April digital und im Handel für PlayStation 4, Xbox One, Steam und über GoG.com für PC erhältlich. Alle Käufer, die das Spiel vorbestellt haben, erhalten zudem die Scarecrow-Sack-Maske und die umgedrehte Teekannen-Maske. PS4- und PC-Spieler dürfen sich außerdem den Original-Soundtrack, ein exklusives PlayStation 4 Theme und ein PC-Wallpaper herunterladen, auf dem der Hausmeister zu sehen ist.

Die standardmäßige Retail-Version des Spiels enthält den Original-Soundtrack, komponiert von Tobias Lija von Tarsier Studios. Die Six Edition, erhältlich beim britischen Versandhändler GAME, beinhaltet zudem noch eine 10 cm große Figur von Six, eine dazu passende Käfig-Box, ein exklusives A3-Poster, ein Sticker-Board sowie den Soundtrack des Spiels.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S., Teil der BANDAI NAMCO Holdings Inc., ist ein führender, globaler Herausgeber und Entwickler interaktiver Inhalte für Plattformen, einschließlich aller führenden Videospielkonsolen, iOS, mobil und online. Das Unternehmen ist für die Schöpfung und Veröffentlichung einiger der besten Videospielserien der Branche bekannt, darunter PAC-MAN™, TEKKEN™, SOULCALIBUR™, DARK SOULS™, NARUTO™

Tarsier Studios is a world class game development studio best known for their award winning

work on the LittleBigPlanet™ franchise, which culminated in their own beloved instalment

LittleBigPlanet PS Vita in 2012. The future for Tarsier Studios lies in creating original games,

and the darkly whimsical Little Nightmares, produced in collaboration with Bandai Namco

Entertainment, is their first original game. Statik, a mysterious puzzle game, is the second

original title currently in development for PlayStation VR.