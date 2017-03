Marvel und Telltale Games enthüllen erste Screenshots und Infos zu den Synchronsprechern

Marvel Entertainment und Telltale Games, haben heute die ersten Screenshots zu Guardians of the Galaxy: The Telltale Series veröffentlicht, das im Frühjahr 2017 für Konsolen, PC und Mobilgeräte erscheinen soll. Zudem äußerten sich beide Unternehmen erstmals zu den englischen Synchronsprechern, die den Figuren der interaktiven Adventure-Story ihre Stimme leihen werden.

Guardians of the Galaxy: The Telltale Series beinhaltet eine brandneue Story mit den wohl unscheinbarsten Helden des Universums: Star-Lord, Gamora, Drax, Rocket und Groot. Inmitten einer epischen Schlacht entdecken die Wächter der Galaxie ein Artefakt von unvorstellbarer Macht. Jeder von ihnen hat einen persönlichen Grund, dieses Relikt in seine eigenen Hände zu kriegen – ebenso wie ein neuer, skrupelloser Feind, der alles daran setzen wird, das Artefakt an sich zu reißen.

Von der Erde zum Milano-Raumschiff bis in den unbekannten Tiefen des Alls, schlüpft der Spieler in Guardians of the Galaxy: The Telltale Series in die Raketenstiefel von Star-Lord und erlebt ein völlig neues Guardians-Abenteuer, in dem sich die eigenen Entscheidungen aktiv auf die Spielerfahrung auswirken.

Auf der Messe PAX East in Boston wird Bill Rosemann, Creative Director bei Marvel Games, ausführlich über die geplante Spieleserie diskutieren und Einblick gewähren hinter die Kulissen von Guardians of the Galaxy: The Telltale Series. Die Veranstaltung wird auch live auf Twitch ab 18 Uhr Ortszeit (3 Uhr morgens deutscher Zeit) übertragen.

Eine Woche später haben Besucher der SXSW in Texas die Gelegenheit, erstmals Hand an eine frühe Version der ersten Episode das Spiel zu legen. Die Premiere findet im Paramount Theatre statt, welches ab 18:30 Uhr seine Pforten öffnet. Hierzu haben alle Besucher der SXSW und der SXSW Gaming freien Zutritt. Die Zuschauer im Publikum können mit ihren Smartphones aktiv daran mitwirken, welche Entscheidungen auf der großen Leinwand getroffen werden.

Die gesamte Serie wird von Anfang an auf einen hochwertigen Cast blicken können, darunter Scott Porter (Friday Night Lights, The Walking Dead: The Telltale Series) als Star-Lord, Emily O’Brien (Schatten der Leidenschaft, Mittelerde: Mordors Schatten) als Gamora, Nolan North (Uncharted-Reihe, Pretty Little Liars) als Rocket, Brandon Paul Eells (Watch Dogs) als Drax, und Adam Harrington (The Wolf Among Us, League of Legends) als Groot.

Schon in diesem Frühjahr wird der erste Teil von insgesamt vier Titeln in Form eines Season Pass erhältlich sein, der Zugriff auf die restlichen Episoden gewährt, welche im Verlaufe des Jahres noch veröffentlicht werden. Auf welchen Plattformen das Spiel erscheint, wird in Kürze bekanntgegeben.

Bildquelle: Marvel Entertainment | Telltale Games | © 2017 Telltale, Inc.